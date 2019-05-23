İş Bankası’ndan enflasyona endeksli iki yeni vadeli hesap

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Türkiye İş Bankası, “Enflasyon Korumalı Vadeli TL Mevduat Hesabı” ve “Enflasyona Endeksli Vadeli TL Mevduat Hesabı” ürünleri ile, müşterilerine birikimlerini enflasyon karşısında koruma ve ilave getiri de sağlama imkanı sunuyor.

Türk lirası yatırımlarının enflasyona karşı korunmasını sağlayacak iki yeni vadeli hesap ürünü kapsamında İş Bankası, minimum 30 bin lira alt limitli olarak açılabilen bu hesaplar ile tasarruf sahiplerine dilerlerse vadeleri bozulmaksızın hesaplarından rahatça para çekme imkanı sunuyor. Hesaplar 92

