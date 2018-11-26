FİNANS

İş Bankası'ndan ihracatçı KOBİ'lere destek

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 13:57 | Son Güncelleme

İş Bankası'ndan ihracatçı KOBİ'lere destek

İSTANBUL (AA) - İş Bankası, ihracatçı KOBİ'lere özel TurkishExporter üyeliğinde indirim sağlayacak.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre KOBİ'lerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan İş Bankası, 200'e yakın ülkedeki alıcılardan gelen ürün taleplerini, Türk ihracatçılarına ileten ve Türk firmalarına ihracat kanalları sağlayan bir platform olan TurkishExporter ile iş birliğine gitti.

İş birliği kapsamında, bir yıllık TurkishExporter üyeliği, İş Bankası kredi kartı ya da banka hesabından havale yöntemiyle ödemelerde yüzde 25 indirimli olarak sunuluyor. Ayrıca kadın girişimciler de yüzde 30 indirimden faydalanabiliyor. 2 milyondan fazla yabancı kullanıcısı ve 10 milyona yakın yabancı ithalatçı şirket kaydı içeren veri bankası ile Türk firmalarını yabancı alıcılarla buluşturan TurkishExporter, üyelerine Türkçe ile birlikte 6 yabancı dilde tanıtım hizmeti veriyor.

KOBİ'ler, paket üyeliği sonrası İş Bankası şubelerinden ilk kez alacakları İhracatçı Kart'ları bu iş birliği çerçevesinde bir yıl boyunca kart aidatı ödemeden kullanabilme imkanına sahip oluyor.

İş Bankası'nın İhracatçı KOBİ'lere özel sunduğu İhracatçı Kart ile KOBİ'ler, Türkiye'de bir ilk olarak hem şirket kredi kartının tüm özelliklerinden faydalanıyor hem de İş Bankası aracılığı ile yaptıkları ihracat işlemlerinden MaxiPuan kazanıyor.

Banka, ihracatçı KOBİ'lerin hedeflerine ulaşmalarında onların yanında olmaya ve gerçekleştirdiği iş birlikleriyle firmaların ticari faaliyetlerine katkı sağlamaya devam edecek.

Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildiGüzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruzHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz
Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandıDoğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iş bankası kobi

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Morgan Stanley: EM'ler ayı piyasasından çıkabilir, dolar girebilir

Morgan Stanley: EM'ler ayı piyasasından çıkabilir, dolar girebilir

TSK personeline fazla mesai ücreti çalışması

TSK personeline fazla mesai ücreti çalışması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı

Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

Sektördeki gelişmeler 'Perakende Günleri’nde tanıtılacak

Sektördeki gelişmeler 'Perakende Günleri’nde tanıtılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.