İş Bankası'ndan ilk çeyrekte 1,4 milyar TL net kar

İSTANBUL (AA) - İş Bankası ilk çeyrekte 1 milyar 458 milyon TL net kar elde etti.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamayla şirketin ilk çeyrek finansal sonuçları paylaşıldı.

Buna göre bankanın aktif büyüklüğü Mart 2019 itibarıyla 426 milyar TL'ye yükselirken, ilk çeyrek net karı 1 milyar 458 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, istihdam ve yatırım sürekliliği sağlayacak nitelikteki projelere, reel sektöre ve hane halkına finansman desteği sağlamaya devam ettiklerini bildirdi.

Adnan Bali, "İş Bankası, önümüzdeki dönemde de sağlıklı büyüme stratejisinden ödün vermeden aktif kalitesini muhafaza etmeye, kaynak maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmeye ve ülke ekonomisinin uzun vadeli gelişimini finanse etmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bali, Mart 2019 itibarıyla nakdi kredi hacmini 270,9 milyar TL'ye, gayrinakdi kredi büyüklüğünü ise 93,6 milyar TL'ye çıkardıklarını bildirdi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, bankanın toplam mevduat hacmi, önceki yıl sonuna göre yüzde 3,5 artarak Mart 2019 itibarıyla 253,8 milyar TL oldu. İş Bankası, yılın ilk çeyreğinde yurt içi piyasalarda toplam 3,2 milyar TL tutarında menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi.

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 458 milyon TL net kar elde eden İş Bankası'nın özkaynak büyüklüğü Mart 2019 itibarıyla 50,4 milyar TL'ye ulaştı, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 16,1 seviyesinde gerçekleşti.

