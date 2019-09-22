İSTANBUL (AA) - İş Bankası'nın dijital ortama taşıdığı ve anında kullanılabilen ön ödemeli kartlar sayesinde, henüz herhangi bir banka müşterisi olmayanlar da dahil herkes anında banka müşterisi olup fatura ödemeden alışverişe günlük ihtiyaçlarını mobilden yapabiliyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, teknolojideki hızlı gelişmeler paralelinde ürün, uygulama ve hizmetlerin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bankamızın dijitalleşme stratejisine uygun olarak attığımız adımların en yenisi, ön ödemeli kart alanında oldu. 'Maximum Mobil' ile İş Bankası müşterisi olsun olmasın herkes, ön ödemeli kart ürünümüz 'MaxiPara Kart' başvurusunda bulunabiliyor ve kart sahipleri başvuru anında üretilen dijital kartlarını anında kullanmaya başlayabiliyor. Bu kart sayesinde, fatura ödemeden alışverişe kadar temel günlük işlemlerini mekan ve zamandan bağımsız olarak mobilden kendi kontrolünde yapabiliyor.