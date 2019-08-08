İş Bankası’nın ekonomiye sağladığı kaynak 405.2 milyar liraya ulaştı

İstanbul, 8 Ağustos (DHA) - İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yılın ilk yarısında alınan finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ülkemiz ekonomisine her zaman olduğu gibi katkı sağlamaya devam ettik. Haziran sonu itibarıyla, konsolide bazda ekonomiye sağladığımız toplam kaynak 405.2 milyar liraya ulaştı" dedi.

Türkiye İş Bankası, konsolide bazda aktif büyüklüğünü Haziran itibarıyla 524.5 milyar liraya yükselterek "Türkiye’nin en büyük özel bankası" unvanını korudu.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Yaygın şube ağı ve dijital hizmet platformları sayesinde müşterilerine çok yönlü bankacılık hizmeti sunan İş Bankası, toplam mevduat ve vadesiz mevduat büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer almaya devam etti" denildi.

Banka, toplam mevduat hacmini konsolide bazda yıl sonuna göre yüzde 6.5 artırarak 265.1 milyar liraya yükseltti. Fonlama maliyetini gözeterek, kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla mevduat dışı fonlama olanaklarından da faydalanmaya devam eden İş Bankası, yılın ilk yarısında yurtiçi piyasalarda toplam 5.3 milyar liralık menkul kıymet ihraç etti.

Haziran ayı içerisinde de katkı sermayeye dahil edilmek üzere 10 yıl vadeli ve 800 milyon lira tutarlı bir borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi.

Yılın ilk yarısında, konsolide bazda 2.9 milyar lira net kâr elde eden İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü, Haziran ayı sonu itibarıyla 58.7 milyar liraya ulaştı.

İş Bankası, müşterilerine tüm kanallarda hızlı, kolay ve kişiselleşmiş hizmet sunmak ve müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirmek amacıyla dijital bankacılık ve inovasyona yönelik yatırımlarını sürdürdü.

İş Bankası, 2017’de başlattığı "Workup Girişimcilik Programı" ile de, Türkiye’de istihdam ve yatırım sürekliliği yaratacak, başarılı girişimlere destek vermeye devam etti.

İş Bankası, dünyanın önde gelen marka değerleme kuruluşlarından Brand Finance’in marka sadakati ve algısı gibi kıstasları değerlendirerek yayımladığı "Banking 500 2019" raporunda, "dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri" oldu.

Adnan Bali, "95. yaşını kutlamaya hazırlanırken sektördeki öncü ve güçlü konumunu muhafaza eden İş Bankası, önümüzdeki dönemde de tüm faaliyetlerinde ülke ekonomisine destek olma amacını gözeterek sağlıklı büyüme politikalarını sürdürecektir" dedi.

