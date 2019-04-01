İş Bankası'nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş oldu

Gökhan Artan / İstanbul, 1 Nisan (DHA)-Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına Füsun Tümsavaş seçildi. İş Bankası’ndaki kariyerine 1981 yılında I. Krediler Müdürlüğü’nde memur olarak başlayan Tümsavaş, İş Bankası'nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. ​29 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan sonra 1 Nisan’da toplanan Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanlığına Füsun Tümsavaş’ı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ertuğrul Bozgedik’i seçti. Tümsavaş, Türkiye İş Bankası'nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. İlk kadın çalışanı 1924 yılında kuruluşunun hemen ardından göreve başlayan bankanın, ilk kadın müdürü ise 1953 yılında Nişantaşı Şubesi Müdürlüğü’ne atanan İclal Rıza Ersin’di. Ersin, aynı zamanda Türkiye’nin ilk kadın banka müdürü.Tümsavaş’ın yanı sıra Feray Demir’in de Yönetim Kurulu Üyeleri arasında bulunduğu İş Bankası’nın İcra Kurulu’nda da Genel Müdür Yardımcıları Senar Akkuş, Ebru Özşuca ve Gamze Yalçın görev alıyor. FÜSUN TÜMSAVAŞ KİMDİR?

Füsun Tümsavaş 1957 Ankara doğumlu.Tümsavaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümü mezunu. İş hayatına 1979 yılında T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi’nde başlayan Füsun Tümsavaş, İş Bankası’ndaki kariyerine 1981 yılında I. Krediler Müdürlüğü’nde Memur olarak başladı. Aynı Müdürlükte Servis Yetkilisi Yardımcısı, Kredi Uzman Yardımcısı, 1994 yılında Müdür Yardımcısı ve 1999 yılında Birim Müdürü görevlerinde bulunduktan sonra 2004 yılında Ticari Krediler Müdürlüğü’ne Müdür olarak atandı. 28 Mart 2008, 31 Mart 2011, 28 Mart 2014 ve 31 Mart 2017 tarihlerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Tümsavaş, 30 Mayıs 2011 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 1 Nisan 2019 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Tümsavaş, 30 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Risk Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı ve KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı, 4 Nisan 2017 tarihinden itibaren de Kredi Komitesi Yedek Üyesi ve 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren de Ücretlendirme Komitesi Başkanı olarak görevini sürdürüyor. Tümsavaş Banka dışında Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

ERTUĞRUL BOZGEDİK KİMDİR? Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilen Ertuğrul Bozgedik 1964 Kayseri doğumlu... Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Ertuğrul Bozgedik, 1995 yılında II. Krediler Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı, 1999 yılında I. Krediler Müdürlüğünde Bölge Müdürü, 2002 yılında Sorunlu Krediler Bölümü Bölge Müdürü ve 2004 yılında Kurumsal Krediler Müdürlüğü Bölüm Müdürü görevlerinde bulundu. 2008 yılında Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanan Bozgedik, 2011 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseldi. 31 Mart 2017 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Bozgedik 1 Nisan 2019 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçildi. Bozgedik, 4 Nisan 2017 tarihinden itibaren Kredi Komitesi Üyesi, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi üyesi ve KKTC İç Sistemler Komitesi üyesi olarak görevini sürdürüyor.