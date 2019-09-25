İş Bankası'nın kişisel asistanı Maxi, WhatsApp'ta

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın, yapay zeka teknolojisine dayalı ve aynı zamanda doğal dil işleme yeteneğine sahip kişisel asistanı Maxi, geçen senenin sonunda önce İşCep sonra Maximum Mobil’de müşterilerinin kullanıma sunuldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kısa sürede 4 milyon kullanıcı tarafından deneyimlenen Maxi, İş Bankası kanallarının dışında diğer iletişim araçları içerisinde de müşterilerin günlük hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Diyalog bankacılığıyla ilgili temas noktalarını sürekli artıran ve bu alanda yatırımlarını devam ettiren İş Bankası, Google Asistan, Facebook Messenger uygulamalarından sonra şimdi de Maxi'yi WhatsApp uygulamasına entegre etti.

WhatsApp kullanan herkes, Maxi ile WhatsApp üzerinden mesajlaşarak sorularına cevap alabiliyor, ihtiyaç duyduğu hizmet ve ürünler hakkında öğrenmek istediği tüm bilgilere hızlıca erişebiliyor. Kişisel asistan Maxi ile WhatsApp uygulaması üzerinden yazışabilmek için İş Bankası'nın 0850 724 0 724 numaralı iletişim numarasını telefon rehberine kaydetmek yeterli.