“İş birliğindeki hedef 100 milyon dolarlık ihracat”

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’NİN yüzde 100 yerli sermayeli ev güzelleştirme merkezi Tekzen, Katar'ın en büyük perakendecisi Al Meera Holding ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında ilk yıl 100 milyon dolara varan bir ticaret hacmi oluşması hedefleniyor. Tekzen, Katar’ın en büyük perakendecisi olan Al Meera Holding ile stratejik iş ortaklığı yaptı. Tekfen Tower'da gerçekleşen iş ortaklığı toplantısına, Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Gigin, Tekzen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur Mertoğlu, Tekzen Pazarlama Müdürü Mehmet Cem Kızılkaya, Tekzen Finans ve Raporlama Müdürü Ayça Yıldız, Al Meera Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Salah Al-Hammadi ve Al Meera Holding Ticari Direktörü Alouani Adil katıldı. “TİCARETİN KAPSAMI ARTARAK DEVAM EDECEK” Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Gigin, Al Meera Holding’in Katar gıda pazarının yüzde 30’unu kontrol eden, yaklaşık yüzde 74’ü halka açık, 1 milyar doların üzerinde cirosu olan bir firma olduğunu söyledi. Gigin, “Al Meera, gıda üzerine çalışan bir şirket. Katar’da 52, Umman’da 4 mağazası var. Gıda dışı kısmını da geliştirmek istiyor. Katarlı Al Meera gıda dışı ürün kategorilerinin tedariğini Türkiye’den yapacak. Bugün imzaladığımız anlaşma çerçevesinde önümüzdeki bir yıllık süre içinde Katar'a ürün tedarik edeceğiz. Bu ticaretin kapsamının artarak devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

“5 BİN FARKLI ÜRÜN TEMİN ETTİK” Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Gigin, şunları söyledi: “Tekzen olarak, Al Meera’ya gıda dışı kategoride bine yakın yerli tedarikçiden, 5 bin farklı ürün temin ettik. Kalite ve fiyat uygunluğuna göre ticaret hacmimiz de şekillenecek. Al Meera sürekli yatırım yapan bir firma. Katar içinde yıldan yıla hızlı bir büyüme gerçekleştiriyor. Bu büyümede Tekzen’in dinamiğinden istifade edeceğini öngörüyoruz. Bugünkü protokol bu kapsamda imzalandı” dedi. “TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDE OLMA HEDEFİMİZ VAR” Tekzen’in 23’üncü yaşını kutladıklarını ifade eden Gigin, Türkiye’nin 81 ilinde mağazalarının olmasını hedeflediklerini vurgulayarak, “Bunun için de çalışıyoruz. Şu anda Türkiye'de 59 şehirde 138 mağazamız bulunuyor. Bağlı bulunduğumuz Tekfen’in de yurt dışında çalışmaları var, bunlardan biri de Katar. Katar ile 13 senedir çalışıyoruz. Bugüne kadar 3,5 milyar dolarlık iş bitirdik. Elimizde 3 milyar dolarlık ilave iş var” diye konuştu. “TÜRK EKONOMİSİNİN KUVVETİNE İNANIYORUZ”