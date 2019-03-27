MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye'de üniversite mezunlarının istihdamında en yüksek oran yüzde 80,1 ile veterinerlikte görülürken, bunu yüzde 79 ile mühendislik, yüzde 75,4 ile sağlık hizmetleri, yüzde 74,4 ile hukuk izledi. En yüksek işsizlik oranı ise yüzde 24,3 ile sosyal hizmetlerde kaydedildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de 28 milyon 738 bin kişi istihdam edildi. Bunların 8 milyon 491 binini ilkokul, 6 milyon 725 binini yüksekokul veya fakülte, 5 milyon 552 binini ilköğretim ve ortaokul, 3 milyon 109 binini meslek lisesi, 2 milyon 879 binini genel lise mezunları oluşturdu. İstihdam edilenler arasında 985 bin okuma yazma bilmeyenler ile 997 bin okuma yazma bilen fakat bir okulu bitirmeyenler de yer aldı.

İstihdam edilen 6 milyonu aşkın üniversite mezununun 1,9 milyonunun iş ve yönetim, 1 milyonunun eğitim, 785 bininin mühendislik işleri alanından mezun olduğu belirlendi.

İşsiz kesimde ise 3 milyon 537 bin kişiden 60 binini okuma-yazma bilmeyenlerin, 129 binini okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin, 789 binini ilkokul, 776 binini ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okulları, 433 binini genel lise, 399 binini meslek lisesi mezunlarının oluşturduğu kayıtlara geçti. Yüksekokul veya fakülte mezunu işsizlerin sayısı 951 bin olarak tespit edildi.