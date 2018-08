İş dünyası, 100 Günlük İcraat Programı'ndan memnun

400 projenin her birinin iş dünyasının projesi ve projelerin en yakın takipçisinin de kendileri olduğunu ifade eden Avdagiç, "100 günlük plan, üretim ekonomisinin ihtiyacı olan ve 'hemen' bulunması gereken çözümlere de işaret ediyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, Türkiye ekonomisine sürdürülebilir, dengeli büyüme lazım. Finansman maliyetini düşürmemiz, dış açığımızı 'pahada ağır' ihracatla iyileştirmemiz lazım. Bu plan da bize bunu sağlıyor." diye konuştu.

- "Bu plan Türkiye'yi daha çok ateşleyecektir"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur ise planın, genel itibarıyla tüm topluma dokunan yanlarının yanı sıra mevcudun daha ileriye taşınmasını hedeflediğini gözlemlediklerini söyledi.

Planın tüm paydaşlara dokunan bir eylem planı olduğunu belirten Cesur, şunları kaydetti:

"Plan kamuda tasarrufu öngörürken, ekonomik olarak önceliklerimiz hedeflenmiş. Bu tarz kararlı ve önemli adımlar atıldığı sürece Türkiye'nin sırtı asla yere gelmez. Bu plan Türkiye'yi daha çok ateşleyecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte çağın hızına ayak uydurabilecek, sorunları ve çözümleri tek elde toparlayarak çözüme odaklanan bir yapı beklentimiz var. Bu bağlamda iş dünyası olarak hızlı karar verebilen ve aynı hızda uygulamaları gerçekleştirebilen bir sistem bizlerin en büyük beklentisi. Zira çağımız hız çağı... Her alanda ihtiyaçlarımız çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Bu bağlamdan baktığımızda, Başkan Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı'nı irdelediğimizde, temel ihtiyaçlarımıza değinen, sorunlarımıza parmak basan, mevcudun daha da ileriye taşınmasını hedefleyen bir eylem planını görebilmekteyiz. Bunların yanı sıra sosyal devleti önceleyen, ekonomik beklentilerimizi içeren, savunma sanayimizi daha da güçlendirerek Türkiye’nin inşasına önem veren bir eylem planı olmuş diyebiliriz. Bu tarz kararlı ve önemli adımlar atıldığı sürece biz inanıyoruz ki, Türkiye'nin sırtı asla yere gelmeyecektir. Bu eylem planı Türkiye’yi daha çok ateşleyecektir. 400 proje açıklandı ama bunun bini bulduğu belirtiliyor. 100 gün içinde bütün bunları hayata geçirebilmek kararlılık ve azmi gerektirir. Her alanda hızlı ve süratli olmalıyız. İnşallah bu planda yer alan unsurları biran önce gerçekleştirerek arzu ettiğimiz hedeflerimize bir an önce varırız. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun."