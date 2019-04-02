İş dünyası ekonomiye odaklanılmasını istiyor

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin geride kaldığını belirterek, "Bugün enerjimizi tek bir hedefte toplamak suretiyle ekonomik kalkınmaya, büyümeye ve işsizliğe yönelmek ana gayemiz olmalıdır." dedi.

Çakırmelikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Giresun ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Halkın yoğun katılım gösterdiği ve demokratik hakların sandığa yansıdığı seçimlerin ardından hem yerelde hem makro ekonomide artık daha sağlam, somut hedeflere odaklanılacağına inandıklarını belirten Çakırmelikoğlu, "Ülkemizin yapısal reformlara, imalatta büyümeye odaklı bir ekonomik politikaya ihtiyacı bulunmaktadır. Bugün enerjimizi tek bir hedefte toplamak suretiyle ekonomik kalkınmaya, büyümeye ve işsizliğe yönelmek ana gayemiz olmalıdır." diye konuştu.

Çakırmelikoğlu, seçimlerin artık geride kaldığını, 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme girildiğini anımsatarak, bundan sonra ilk ve en önemli gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğini söyledi.