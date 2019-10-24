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İş dünyası faiz indiriminden memnun

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "4 ayda 1.000 puanlık faiz indirimi memnuniyet verici. Merkez Bankası, bu kararıyla ekonomide yol açıcı bir pozisyon almıştır" - TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Bu karar ile birlikte bankalarımızın kredi maliyetlerine, piyasaların bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir" - ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman: - "TCMB, cesur davranmaya devam etti. PPK'nın aldığı faiz kararı, hızlı düşüşün devamı şeklinde oldu. Bu cesur kararın sonuçlarının da beklendiği gibi olmasını temenni ediyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine ilişkin, "4 ayda 1.000 puanlık faiz indirimi memnuniyet verici. Merkez Bankası bu kararıyla ekonomide yol açıcı bir pozisyon almıştır." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, TCMB'nin faiz indirimine ilişkin yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indiriminin, reel sektörün yatırım ufkunu genişlettiğini belirtti.

4 ayda 1.000 puanlık faiz indiriminin memnuniyet verici olduğunu aktaran Avdagiç, "Merkez Bankası, bu kararıyla ekonomide yol açıcı bir pozisyon almıştır. Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) yüzde 12’lik enflasyon hedefi ve eylül verisinin yüzde 9,26 gelmesiyle Merkez Bankası’na 3’üncü defa faiz indirimine gitmek için bir kapı aralanmıştı. Şimdi bu indirimin bankaların ticari, konut ve taşıt kredilerine hızla yansıması gerekli. Böylece yatırımda da, tüketimde de olumlu sonuçlarını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yatırım, istihdam, ihracat ve büyümeye yönelik pozitif bir yıl bizleri bekliyor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Türkiye'nin büyüme hedeflerinin en önemli enstrümanlarından olan ihracat için belirleyici etkenlerden birinin de düşük faiz oranları olduğuna işaret ederek, "Mevcut yatırım stoku ile 180 milyar dolarlar seviyesine ulaşmayı başaran ihracatımızın sürdürülebilirliği ve artış rekorlarını sürdürmesi, çok daha ileri seviyelerde sıçramalara imza atabilmesi adına yeni yatırımlara, kapasite artışlarına kuşkusuz ihtiyacımız var. Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda hükümetimizin attığı tüm adımların yatırım maliyetlerinin rekabetçi düzeye indirilmesi ile desteklenmesi ise üreticilerimizin en büyük beklentisidir." ifadelerini kullandı.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun, temmuz ayında 425 baz puan, eylül ayında ise 325 baz puanlık indirimlerinin ardından son olarak bugün açıkladığı 250 baz puanlık faiz indirim kararıyla toplamda 1.000 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirerek politika faizini yüzde 14 seviyelerine çektiğini anımsatan Gülle, şunları kaydetti:

"Bu karar ile birlikte bankalarımızın kredi maliyetlerine, piyasaların bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir. Bu sayede gerek yeni yatırımlar gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ve makine ve teçhizat altyapımızdaki yenileme çalışmalarının hız kazanacağını hep birlikte göreceğiz. İhracatçılarımızın, yatırımcılarımızın önündeki önemli engellerden birisi de, atılan faiz indirim adımlarıyla, deyim yerinde ise ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla yatırım, istihdam, ihracat ve büyümeye yönelik etkili, pozitif bir yıl bizleri bekliyor."

- "TCMB, cesur davranmaya devam etti"

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman ise TCMB'nin cesur davranmaya devam ettiğini belirterek, PPK’nın faiz kararının, hızlı düşüşün devamı şeklinde olduğunu, bu cesur kararın sonuçlarının da beklendiği gibi olmasını temenni ettiklerini aktardı.

Danışman, çok ciddi risklerin içinde yer aldığı, sınır ötesi harekatın sürdüğü, küresel güç merkezleriyle sıkı müzakerelerin devam ettiği ve risklerin bir hayli yükseldiği bir atmosferde böyle bir kararın gerçekten ciddi bir karar olduğuna işaret ederek, karar sonrası piyasalarda kayda değer bir hareketliliğin olmamasının, risklerin önceden satın alındığı ve kararın önemli bir hesaba dayandırıldığı hissiyatı verdiğini kaydetti.

ABD ile devam eden müzakereler ve yaptırımların kaldırılması kararının aynı vakitlere denk gelmesinin de son derece olumlu etkiler oluşturduğunu belirten Danışman, "Yeni bir bekleme süresi olan 150 saat meselesi, hiç şüphesiz yine bir piyasa dinamiği potansiyeli taşımaktadır. Ancak birincinin sükunetle aşılmış olması bunun da aynı şekilde sonuçlanacağının göstergesi kabul edilebilir." ifadelerini kullandı.

Danışman, bunun sonucunda bölgede meydana gelecek bir barış havası ve sorunun çözüm istikametinde oluşacak beklentinin ekonominin de yeniden harekete geçmesini tetikleyeceğine inandığını kaydetti.

Faiz ve döviz risklerinin minimize olmasının yatırımcıyı yeniden iştahlandıracağına inandığını aktaran Danışman, "TCMB politika faizi artık yüzde 14'tür. Umarız bu tempo ile herhangi bir engelle karşılaşmadan tek haneli rakamlara yeniden indirebiliriz. Kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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ASRİAD İTO TİM

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