İş dünyası faiz indiriminden memnun

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine ilişkin, "4 ayda 1.000 puanlık faiz indirimi memnuniyet verici. Merkez Bankası bu kararıyla ekonomide yol açıcı bir pozisyon almıştır." ifadelerini kullandı. Avdagiç, TCMB'nin faiz indirimine ilişkin yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indiriminin, reel sektörün yatırım ufkunu genişlettiğini belirtti. 4 ayda 1.000 puanlık faiz indiriminin memnuniyet verici olduğunu aktaran Avdagiç, "Merkez Bankası, bu kararıyla ekonomide yol açıcı bir pozisyon almıştır. Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) yüzde 12’lik enflasyon hedefi ve eylül verisinin yüzde 9,26 gelmesiyle Merkez Bankası’na 3’üncü defa faiz indirimine gitmek için bir kapı aralanmıştı. Şimdi bu indirimin bankaların ticari, konut ve taşıt kredilerine hızla yansıması gerekli. Böylece yatırımda da, tüketimde de olumlu sonuçlarını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu. - "Yatırım, istihdam, ihracat ve büyümeye yönelik pozitif bir yıl bizleri bekliyor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Türkiye'nin büyüme hedeflerinin en önemli enstrümanlarından olan ihracat için belirleyici etkenlerden birinin de düşük faiz oranları olduğuna işaret ederek, "Mevcut yatırım stoku ile 180 milyar dolarlar seviyesine ulaşmayı başaran ihracatımızın sürdürülebilirliği ve artış rekorlarını sürdürmesi, çok daha ileri seviyelerde sıçramalara imza atabilmesi adına yeni yatırımlara, kapasite artışlarına kuşkusuz ihtiyacımız var. Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda hükümetimizin attığı tüm adımların yatırım maliyetlerinin rekabetçi düzeye indirilmesi ile desteklenmesi ise üreticilerimizin en büyük beklentisidir." ifadelerini kullandı. TCMB Para Politikası Kurulu'nun, temmuz ayında 425 baz puan, eylül ayında ise 325 baz puanlık indirimlerinin ardından son olarak bugün açıkladığı 250 baz puanlık faiz indirim kararıyla toplamda 1.000 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirerek politika faizini yüzde 14 seviyelerine çektiğini anımsatan Gülle, şunları kaydetti:

"Bu karar ile birlikte bankalarımızın kredi maliyetlerine, piyasaların bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir. Bu sayede gerek yeni yatırımlar gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ve makine ve teçhizat altyapımızdaki yenileme çalışmalarının hız kazanacağını hep birlikte göreceğiz. İhracatçılarımızın, yatırımcılarımızın önündeki önemli engellerden birisi de, atılan faiz indirim adımlarıyla, deyim yerinde ise ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla yatırım, istihdam, ihracat ve büyümeye yönelik etkili, pozitif bir yıl bizleri bekliyor." - "TCMB, cesur davranmaya devam etti" Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman ise TCMB'nin cesur davranmaya devam ettiğini belirterek, PPK’nın faiz kararının, hızlı düşüşün devamı şeklinde olduğunu, bu cesur kararın sonuçlarının da beklendiği gibi olmasını temenni ettiklerini aktardı. Danışman, çok ciddi risklerin içinde yer aldığı, sınır ötesi harekatın sürdüğü, küresel güç merkezleriyle sıkı müzakerelerin devam ettiği ve risklerin bir hayli yükseldiği bir atmosferde böyle bir kararın gerçekten ciddi bir karar olduğuna işaret ederek, karar sonrası piyasalarda kayda değer bir hareketliliğin olmamasının, risklerin önceden satın alındığı ve kararın önemli bir hesaba dayandırıldığı hissiyatı verdiğini kaydetti.