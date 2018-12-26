“İş dünyası için asgari ücret son derece olumlu”

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması, oran itibarıyla yüzde 26 civarında olması çok olumlu bir gelişme oldu." dedi.

Bilecik, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.

İniş çıkışların bol olduğu bir yılın geride bırakıldığını belirten Bilecik, dış dünyadaki konjonktürel olumsuz etkilerin sistemin içinde olduğunu, hem küresel anlamda hem de içerde belirsizliklerin yaşandığını kaydetti.

Bilecik, ekonomiyi tekrar iyi noktaya getirmenin önemli bir sabır işi olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

“Özellikle gerek kurdukları iletişim biçiminden gerekse samimi çabaları açısından Hazine ve Maliye Bakanımıza, kurmaylarına ve bütün ekibe, iş dünyası olarak teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu sabır işi bunun da farkındayız. Hızla artık kararların alınması gerekiyor. Geçmişi değiştiremeyiz, ileriye bakmak için de geçmişten iyi dersler alabileceğimiz bir yılı kapatıyoruz. Her yıl başlarken aslında kendi içindeki mesajı umut ile başlamak. Biz aslında 2018’e de öyle başladık ama maalesef sıkıntı ile kapattığımız bir yıl oldu. 2019 yılı için beklentilerimiz yüksek. Sayın Berat Albayrak’ın zaman zaman altını çizdiği gibi bir çıpaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu çıpa güçlü kurumlardır. Kural temelli politika yapımları da önemlidir.”