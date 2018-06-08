FİNANS

İş dünyası liderlerinden WTO’ya küresel ticarette destek mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 16:02 | Son Güncelleme

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Haziran (DHA)

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