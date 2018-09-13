İş dünyası Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Merkez Bankası, faiz artışı ile piyasaya zorunlu aşısını yaptı. Sıradaki karma aşı ise Orta Vadeli Program'dır." dedi.

İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'e yükseltmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankasının, faiz artışı ile piyasaya zorunlu aşısını yaptığını belirterek, "Sıradaki karma aşı ise Orta Vadeli Program'dır (OVP). Ekonomi yönetimimizin çok kapsamlı bir OVP hazırladığını biliyoruz. Merkez Bankasının bu hamlesi, reel sektör için asıl anlamını OVP hedefleri ile birlikte okunduğunda kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekonomide ihtiyaç olan dengeleme sürecinin başladığının altını çizen Avdagiç, iş dünyası olarak yüksek faizin karşısında olduklarını ancak bugün yapılan artışın, piyasalara ihtiyaç duyduğu güveni vermesi açısından kayda değer olduğunu vurguladı.