"İş dünyası olarak ülke ekonomisine güvenimiz tam"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, "İş dünyası olarak ülke ekonomisine olan güvenimiz tam." dedi.

Cesur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin 2018 yılı ilk çeyreğinde dünyanın en çok büyüyen ekonomilerinden biri olmaya devam ettiğini bildiren Cesur, "2018 yılı ilk çeyrekte sanayi, tarım, inşaat, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmet faaliyetlerinden çok güzel rakamlar geldi. Dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesi olduk. Bu veriler şunu açıkça göstermiştir ki kendi bulandırdıkları sularda balık avlanmaya çalışanlara inat sanayide ve üretimde çarklar hızla dönmeye devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşları da kredilerini bitirmeye devam ediyor. İş dünyası olarak ülke ekonomisine olan güvenimiz tam. Büyüyoruz, büyümeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Cesur, "İstikrarlı bir şekilde büyüyen bir Türkiye için hiç durmadan yolumuza devam etmeliyiz." dedi.