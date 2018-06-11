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"İş dünyası olarak ülke ekonomisine güvenimiz tam"

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 13:55 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Cesur: - "İş dünyası olarak ülke ekonomisine olan güvenimiz tam" - "Kredi derecelendirme kuruluşları kredilerini bitirmeye devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, "İş dünyası olarak ülke ekonomisine olan güvenimiz tam." dedi.

Cesur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin 2018 yılı ilk çeyreğinde dünyanın en çok büyüyen ekonomilerinden biri olmaya devam ettiğini bildiren Cesur, "2018 yılı ilk çeyrekte sanayi, tarım, inşaat, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmet faaliyetlerinden çok güzel rakamlar geldi. Dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesi olduk. Bu veriler şunu açıkça göstermiştir ki kendi bulandırdıkları sularda balık avlanmaya çalışanlara inat sanayide ve üretimde çarklar hızla dönmeye devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşları da kredilerini bitirmeye devam ediyor. İş dünyası olarak ülke ekonomisine olan güvenimiz tam. Büyüyoruz, büyümeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Cesur, "İstikrarlı bir şekilde büyüyen bir Türkiye için hiç durmadan yolumuza devam etmeliyiz." dedi.

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- "Geleceğin büyük Türkiye'sini kurmaya çalışıyoruz"

ASKON Başkanı Cesur, Türkiye'nin yeni bir eşikte, yeni bir yol haritasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak içten ve dıştan gelen tüm baskılara rağmen reel ekonomimizin gerçekleri ile yerli duruşumuzu sergilemeye devam ediyoruz. İstikrarlı bir şekilde daha çok çalışarak geleceğin büyük Türkiye'sini kurmaya çalışıyoruz. Elbette bugünlere kolay gelmedik. Bu nedenle bu kıymetin değerini bilerek, ona sahip çıkmalıyız. İstikrarlı bir şekilde büyüyen bir Türkiye için hiç durmadan yolumuza devam etmeliyiz."

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Anahtar Kelimeler:
ASKON ilk çeyrek büyüme

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