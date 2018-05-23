FİNANS

"İş dünyası reel ekonomiyi perdelemeye çalışanlara prim vermemeli"

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: - "İş dünyası reel ekonomiyi perdelemeye çalışanlara prim vermemeli. Kısa vadeli hareketlenmelere aldanmayıp, sakin olup uzun ve orta dönem perspektifle piyasalara bakmalıdır"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, iş dünyasının reel ekonomiyi perdelemeye çalışanlara prim vermemesi gerektiğini belirterek, "Kısa vadeli hareketlenmelere aldanmayıp, sakin olup uzun ve orta dönem perspektifle piyasalara bakmalıdır." ifadesini kullandı.

Cesur, yaptığı yazılı açıklamada, "ekonomi kötüye gidiyor, faizi artırın" baskısının tamamen seçimlere yönelik bir baskı olduğunu kaydetti.

ABD'de faizlerin yükselme trendine girmesinin gelişmekte olan ülkelerde dolar karşısında yerel para birimlerinde gerilemeye neden olduğunu belirten Cesur, "Buna dünya genelinde petrol fiyatlarının artması da etkide bulundu. Bu nedenlerle döviz kurlarında bir hareketlilik yaşanıyor. Fakat Türkiye'de bu konuda ayrı bir baskı ortamı oluşturulmaya çalışılarak özellikle dış mihraklı açıklamalarla 'faizi artırın' baskısı yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Piyasalarda bulanık bir hava oluşturulmaya çalışılıyor"

Hasan Ali Cesur, makroekonomik temeller dikkate alınmadan raporlar hazırlandığını, seçim ortamında piyasalarda bulanık bir hava oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti.

Ekonomik düşüşten bahsedilmesi için bütün ekonomik verilerin düşüşe geçmesi gerektiğini vurgulayan Cesur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Finans tarafı ile reel ekonomi bağlamında bir korelasyon olması gerekiyor. Oysa reel ekonomide çarklar dönüyor. Dolar yükselirken borsa da yükseliyorsa ekonomik krizden bahsedilemez. Yabancı yatırımcı varlıklarını satıp Türkiye’den çıkmıyor. Tam aksine daha dün bir bankamız, yabancı bir yatırımcı tarafından satın alındı. Raportörler raporlarını yazarken piyasa ekonomisine de baksınlar, reel ekonomiyi gözardı etmesinler. İhracat artıyor, milli gelir artıyor, büyük yatırımlar kesintisiz devam ediyor. Bu nedenlerle iş dünyası reel ekonomiyi perdelemeye çalışanlara prim vermemeli. Kısa vadeli hareketlenmelere aldanmayıp, sakin olup uzun ve orta dönem perspektifle piyasalara bakmalıdır."

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