İş dünyası seçim sonrası reform bekliyor

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Yeni dönemde AB sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik gerekli adımların atılması, OHAL'in sona ermesi, ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlara hız verilmesi ve siyasi alanda demokratik bir hukuk devletinin gereği olan ilerlemelerin sağlanmasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı. Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yüzde 90'lara yaklaşan yüksek bir oy oranıyla gerçekleştirilen seçim sonuçlarının tüm millet için hayırlı olmasını diledi. Türkiye'nin adım attığı Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk seçiminde, demokratik olgunluğun da ortaya konulduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, mecliste siyasi tablonun farklı renklerinin temsil edilmesinin, demokratik çoğulculuk açısından olumlu olacağını kaydetti. Zeytinoğlu, yeni dönemde AB sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik gerekli adımların atılması, OHAL'in sona ermesi, ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlara hız verilmesi ve siyasi alanda demokratik bir hukuk devletinin gereği olan ilerlemelerin sağlanmasını beklediklerini aktararak, şunları ifade etti:

"Dünya dengelerinin değiştiği, ticaret savaşlarının dünyadaki üretim ve tüketim eğilimlerini etkilediği, yakın bölgelerde çatışma ve istikrarsızlığın devam ettiği kırılgan bir uluslararası ortamdan geçmekteyiz. Ekonomideki sorunların aşılması ve kalkınma hamlesinin devamı açısından, uluslararası sermaye akışlarının sağlanması için AB çıpasının geçerlik kazanması ve reformlara geri dönülmesi elzemdir. Türkiye'de güçlü yürütmenin yanında etkili bir yasama ve bağımsız yargının da bu yeni dönemde pekişeceğini ümit ediyoruz." \ - "Şimdi reform zamanı" Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından yapılan açıklamada da Türkiye için çok önemli bir seçim döneminin geride bırakıldığına işaret edilerek, "Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı ve yeni TBMM'yi tebrik ediyor, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." denildi. Seçimlerin ardından, 21. yüzyılda Türkiye'ye yakışan güçlü bir demokrasi sınavının devam ettiği belirtilen açıklamada, yeni meclisin, ilk uygulamanın sonraki dönemler için emsal olacağı bilinciyle katılımcı kanun yapma, etkin denetim ve partiler arası uzlaşmaya dayalı yeni bir çalışma geleneği oluşturmayı başarması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, şimdi yeni yasama ve yürütme erkinin acilen odaklanması gereken kapsamlı bir politika ve reform gündemi bulunduğunu vurgulanarak, söz konusu gündem maddeleri şöyle sıralandı: "Hukuk devletinin ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde tesisi, yüksek enflasyon ve cari açık sorunlarının çözümüne yönelik akılcı bir ekonomi programı ve mali disiplin, bağımsızlığı ve kararları ile ulusal ve uluslararası düzeyde güven veren bir Merkez Bankası ve tüm kurumlarda liyakat temelli atama sistemi, vergi reformu ile verginin tabana yayılması ve kayıt dışılık ile etkin mücadele, 4. Sanayi Devrimi’nin temeli olan dijital dönüşüme ve doğayla uyumlu nitelikli büyümeye uygun bir kalkınma anlayışı, Türkiye'nin en önemli küresel güçlerinden birinin insan kaynakları olduğunun bilinciyle ve toplumsal uzlaşma içinde hazırlanacak köklü bir eğitim reformu, eğitim, çalışma yaşamı, karar alma ve toplumsal yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, uluslararası rekabet gücümüz ve dünyanın bütün bölgelerine yönelik etkimiz açısından elzem olan Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin hızlanması."

Açıklamada ayrıca, TÜSİAD'ın, Türkiye'nin 21. yüzyılda güçlü bir demokrasi ve ekonomi ile refah seviyesi yüksek bir toplum olması için azim ve kararlılık içinde seferber olacağı ifade edildi. \ - "Ekonomide yeni bir atılım dönemi bekliyoruz" Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır ise seçim sonuçlarının ülke ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin, milletçe başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Bayındır, "Halkımız kararını vermiştir. Kazanan demokrasimiz olmuştur." ifadelerini kullandı. Bayındır, turizm dünyasının temsilcileri olarak, her zaman istikrar ve büyüyen Türkiye'den yana olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Ekonomide yeni bir atılım dönemi bekliyoruz. Belirsizlik ortamının kalkması ile ekonomide ve turizm sektöründe canlılık artacaktır. Turizm, Türkiye ekonomisinin vazgeçilmezidir. Yeni dönemde kurulacak hükümetle uyumlu ve daha da yüksek bir motivasyonla çalışarak kamu-özel sektör iş birliğinde turizmde atılım dönemini başlatacağımızı umuyoruz. Yeni dönemde yapısal reformlar hızlandırılmalı ve ekonomi ana gündem maddesi olmalıdır. Ekonominin ve dolayısıyla sektörümüzün büyümesi, gelişmesi için elimizden gelen tüm katkıyı sunacağız. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."

\ - "Hızlı bir şekilde ekonomiye odaklanmamız gerek" İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin tarihi seçimlerinden birini yaşadığını ifade ederek, ortaya çıkan sonucun herkese hayırlı olmasını diledi. Gültepe, ihracatçılar olarak Türkiye ekonomisinin en dinamik yapı taşını oluşturduklarını vurgulayarak, "Her yıl önümüze yeni hedefler koyuyor, ihracat çıtasını daha da yukarılara taşımak için emek harcıyoruz. Bunu ancak istikrarlı bir ekonomi içinde gerçekleştirebiliriz. İnanıyorum ki seçim tartışmalarını bir kenara koyan Türkiye ekonomisi ve hazır giyim sektörümüz yakalayacağı istikrar ile yeni ihracat rekorlarına imza atacaktır." açıklamasını yaptı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de seçim sonuçlarının ülke ve millete hayırlı olması temennisinde bulunarak, "24 Haziran'da halkımızın tercihleri doğrultusunda başlayan yeni sürecin markalarımızın yurt dışındaki etkinliklerini çok daha arttırdıkları ve küresel ölçekte yeni markalar çıkaracağımız bir dönem olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu ise vatandaşın büyük bir demokratik olgunlukla sandığa giderek tercihlerini yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Sonuçların ülkemize, milletimize, sektörümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artık seçim sürecindeki tartışmaları bir kenara bırakıp hızlı bir şekilde ekonomiye odaklanmamız gerekiyor. Bizim için istikrar çok önemli. Sanayici bugünkü döviz kuruna göre planlamalarını yaptı. Önümüzdeki günlerde dövizde sert iniş ve çıkışlar bizi çok yorar. Önümüzdeki dönemde üretimde çarkları çok daha hızlı çevirecek sağduyulu kararların hızla alınacağına inanıyorum." \ - "Bundan sonra yatırımları düşünmek zorundayız" İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, ülke siyaset tarihi için yeni bir dönemin başladığı 24 Haziran seçimlerinde, milletin yüksek bir katılımla iradesini ortaya koyduğunu ve demokratik tercihini siyasi istikrardan yana kullandığını dile getirdi. Sandıktan çıkan sonuçla, kazananın yine Türkiye olduğunu vurgulayan Pelister, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurulacak yeni hükumeti tebrik etti.