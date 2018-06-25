FİNANS

İş dünyası seçim sonuçlarını değerlendirdi

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 00:05 | Son Güncelleme

TİM Başkanı Büyükekşi: - "Başarılı geçen seçim döneminin ardından ihracat ailesi olarak beklentimiz her zamanki gibi istikrarlı bir 5 yıllık dönem ve hızlı karar alınmasını sağlayacak yeni sistemin bileşenlerinin tam anlamıyla uygulanması olacaktır" - TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: - "Geldiğimiz noktada ülke olarak bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımlarımızın, sahip olduğumuz ekonomik istikrar ve büyümenin bundan sonra da aynı şekilde devamı yönünde iktidara sahip çıkan halk, oyunlara aldırmadı" - İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz: - "İnanıyorum ki bu seçim sonuçlarıyla yalın, sonuç odaklı ve sıkı koordinasyon ile hareket edilerek ekonomik, sosyal ve siyasal atılım dönemi yaşayacağımız şahlanış döneminin kapılarını aralıyoruz" - TİM Tekstil Sektör Kurulu Başkanı Gülle: - "Seçimlerin tamamlanmasıyla belirsizliklerin ortadan kalkacak olması, ekonomimiz için de pozitif katkı sağlayacaktır" - İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan: - "Yeni dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerine ilişkin, "Başarılı geçen seçim döneminin ardından ihracat ailesi olarak beklentimiz her zamanki gibi istikrarlı bir 5 yıllık dönem ve hızlı karar alınmasını sağlayacak yeni sistemin bileşenlerinin tam anlamıyla uygulanması olacaktır." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, milletin bu seçimlerde de iradesini ortaya koyduğunu ve tercihini istikrardan yana kullandığını kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve mecliste çoğunluğu kazanan Cumhur İttifakı'nı tebrik etti.

Seçime katılan ve TBMM'de temsil şansı bulan siyasi partilere başarılar dileyen Büyükekşi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erken seçim kararının, mevcut belirsizliğin ve yeni yönetim sistemimizin tam anlamıyla uygulanması için gerekliliğine dikkat çektiğimiz gibi bürokrasinin azaltılması başta olmak üzere yeni sistemin vadettiği yeniliklerin de takipçisi olmayı sürdüreceğiz.
Başarılı geçen seçim döneminin ardından ihracat ailesi olarak beklentimiz her zamanki gibi istikrarlı bir 5 yıllık dönem ve hızlı karar alınmasını sağlayacak yeni sistemin bileşenlerinin tam anlamıyla uygulanması olacaktır.
Bizler de ekonominin en önemli aktörlerinden biri olarak yeni yönetimle yapıcı ve uyumlu çalışmalarımıza devam edeceğiz."

\

- "Bu sonuçla üretmekle ilgili engellerin çoğu kalkacak"

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, gündem seçimken oyların yönünü değiştirmek isteyen dış güçlerin birtakım algı operasyonları yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Üçüncü dünya savaşı olarak nitelendirebileceğimiz ekonomi sıkıntıları tüm dünyada yaşanıyor. Türkiye'de seçim ile aynı zamana denk gelmesi yaşanan stresi daha da artırdı. Savaşlar artık top ve tüfekle yapılmıyor. Geldiğimiz noktada ülke olarak bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımlarımızın, sahip olduğumuz ekonomik istikrar ve büyümenin bundan sonra da aynı şekilde devamı yönünde iktidara sahip çıkan halk, oyunlara aldırmadı. Edirne'den Ardahan'a Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülke için en uygun sistem olarak benimsendiğini gösterdi. Artık milletimiz kilitlenen sistemlerle, geciken çözümlerle zaman kaybetmek istemiyor."

Doğan, hükümetin özellikle iş adamlarına yönelik çalışmaları artırmasını ivedilikle beklediklerini kaydederek, "Bu sonuçla üretmekle ilgili engellerin çoğu kalkacak. İstikrarın devam ediyor olması projelerin tamamlanmasıyla yeni projeleri de beraberinde getirecek. TÜMSİAD olarak iktidarın sürüyor olmasını, isabetli bir karar olarak değerlendiriyor ve memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

\

- "Reformların hızla gerçekleştiği bir dönem olsun"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, seçimin kazananının hiç şüphesiz Türkiye ve ülke demokrasisi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki bu seçim sonuçlarıyla yalın, sonuç odaklı ve sıkı koordinasyon ile hareket edilerek ekonomik, sosyal ve siyasal atılım dönemi yaşayacağımız şahlanış döneminin kapılarını aralıyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ifade ettiği gibi kararların daha hızlı alınacağı, bakanlık sayılarının 16'ya düşürülerek bürokratik işlemlerin hızla azalacağı ve kamunun optimum verimliliğe ulaşacağına inandığımız bu yeni dönem milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.

Herkesin yakından takip ettiği gibi uluslararası alanda Türkiye belli çevreler tarafından kıskaca alınmaya çalışılıyor. Dolayısıyla özellikle bu dönemde kararların milli bir mutabakat ile alındığı ve uzlaşı kültürünün ortaya çıktığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilecek olmamız milletimize ayrı bir güven verecektir. Önümüzdeki dönemin ana gündem maddemizin ekonomik istikrar olduğu, ihracat hedeflerimize ulaşabilmemiz için yapısal reformların hızla gerçekleştirildiği bir dönem olmasını diliyorum."

\

- "500 milyar dolarlık ihracat artık en önemli hedeftir"

TİM Tekstil Sektör Kurulu Başkanı İsmail Gülle​, Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçim sınavından yüzünün akıyla çıktığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçimlerin tamamlanmasıyla belirsizliklerin ortadan kalkacak olması, ekonomimiz için de pozitif katkı sağlayacaktır. Türkiye bundan sonra daha hızlı, daha yaratıcı daha verimli ve daha üretken olacaktır. Hedeflerimize ulaşmada ve başarılı olmada hiçbir mazeretimiz olmadan daha fazla çalışmalıyız. 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ihracatçının artık en önemli hedefidir. Yeni Türkiye’nin hedeflerini tutturmak ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli ve daha çok satmalıyız."

\

- "Yüksek katılım dünyaya örnek olmalı"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yeni yönetim modelinin ilk seçimine halkın yüksek katılım sağlamasının dünyaya örnek olacak bir davranış olduğunu bildirdi.

Halkın sorunlarına ve beklentilerine yönelik çözümü her zaman olduğu gibi seçimlerde ve sandıkta gördüğünü kaydeden Bahçıvan, "Demokrasi adına bu, önemli ve kıymetli bir toplumsal özelliğimizdir.
Oluşan neticelerin hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
Antalya turizminde 23 Haziran rekoruAntalya turizminde 23 Haziran rekoru
Bu buğdayın kilosu 5 liraBu buğdayın kilosu 5 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi

En Çok Okunan Haberler

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

İş dünyasından 24 Haziran seçim sonuçları yorumları!

İş dünyasından 24 Haziran seçim sonuçları yorumları!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya turizminde 23 Haziran rekoru

Antalya turizminde 23 Haziran rekoru

Bu buğdayın kilosu 5 lira

Bu buğdayın kilosu 5 lira

Özyeğin Üniversitesi'nde bin 136 öğrenci kep attı

Özyeğin Üniversitesi'nde bin 136 öğrenci kep attı

Oyuncak kampanyasına Çılgın Sedat ve Devran İskender'den destek

Oyuncak kampanyasına Çılgın Sedat ve Devran İskender'den destek

Bamya çiftçide 3, tezgahta 15 lira

Bamya çiftçide 3, tezgahta 15 lira

Mehmet Şimşek: İnşallah dünya ticaret savaşına gitmez

Mehmet Şimşek: İnşallah dünya ticaret savaşına gitmez

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.