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İş dünyası STA için Meksika'nın kapısını çaldı

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2019 15:11 | Son Güncelleme

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un başkanlığındaki Türk heyeti, "Hedef Ülke" Meksika'da çeşitli temaslarda bulundu - İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılması için eylül ayında teknik heyetler düzeyinde görüşme yapılması kararlaştırıldı

Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan heyet, Meksika'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur başkanlığında iş insanlarının katılımıyla oluşturulan heyet, iki ülke arasında ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, yeni iş birliği imkanlarının tespit edilmesi ve iki ülke özel sektörleri arasındaki temasların artırılması amacıyla Meksiko'da çeşitli temaslarda bulundu.

Bu kapsamda, Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, muhatabı Meksika Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Luz Maria de la Mora ile ikili resmi görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Batur, diğer hususların yanı sıra iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin ivedilikle yeniden başlatılması yönündeki ülke talebini dile getirdi. Bakan yardımcıları en son 2016'da 7. tur görüşmeleri gerçekleştirilen STA müzakerelerinin yeniden başlatılması için eylül ayında teknik heyetler düzeyinde görüşme yapılmasında anlaştı.

Görüşmede, ayrıca Türkiye ile Meksika arasında ticaretten enerjiye, turizmden ulaştırmaya, tarımdan yatırımlara kadar kapsamlı gündem maddeleri ile toplanan Karma Ekonomik Komisyonu müteakip toplantısının bu yıl içerisinde yapılmasına dair adımların atılması konusunda mutabakata varıldı.

Resmi görüşmeden sonra iki ülke bakan yardımcıları, Türk ve Meksikalı iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım gündemini değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında, ayrıca Batur başkanlığında Türkiye Meksiko Büyükelçisi Timur Söylemez ve Meksika’nın Ankara Büyükelçisi’nin katılımlarıyla DEİK ve TİM’in muhatap kuruluşları COMCE ve BBVA Bancomer ile ortaklaşa düzenlenen Türkiye-Meksika Ticaret ve Yatırım Semineri'nde Türk ve Meksikalı iş insanları bir araya gelerek iki ülke ticaret ve yatırım ortamına ilişkin bilgi teatisinde bulundu ve firmalar arasında B2B görüşmeler gerçekleştirildi.

Türkiye ile Meksika arasındaki ikili ticaret hacmi 2018'de 1,23 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2018'de Türkiye'nin Meksika’ya ihracatı 600 milyon dolar, Meksika’dan ithalatı ise 634 milyon dolar olarak kaydedildi. 2019'un ilk 6 aylık döneminde ise ticaret hacmi 563 milyon dolar oldu.

Meksika, Ticaret Bakanlığı tarafından 2018-2019 döneminde "Hedef Ülke" olarak belirlenmişti.

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