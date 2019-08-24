İş dünyası STA için Meksika'nın kapısını çaldı

Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan heyet, Meksika'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur başkanlığında iş insanlarının katılımıyla oluşturulan heyet, iki ülke arasında ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, yeni iş birliği imkanlarının tespit edilmesi ve iki ülke özel sektörleri arasındaki temasların artırılması amacıyla Meksiko'da çeşitli temaslarda bulundu.

Bu kapsamda, Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, muhatabı Meksika Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Luz Maria de la Mora ile ikili resmi görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Batur, diğer hususların yanı sıra iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin ivedilikle yeniden başlatılması yönündeki ülke talebini dile getirdi. Bakan yardımcıları en son 2016'da 7. tur görüşmeleri gerçekleştirilen STA müzakerelerinin yeniden başlatılması için eylül ayında teknik heyetler düzeyinde görüşme yapılmasında anlaştı.