İş dünyası Tasfiye Kararnamesi'ni bekliyor

ERDAL ÇELİKEL - İş dünyası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kur artışından dolayı sıkıntı yaşayan müteahhitlerin sorunlarının çözülmesi amacıyla yayınlanacağını açıkladığı Tasfiye Kararnamesi'ni bekliyor.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, AA muhabirine, Türkiye'ye yönelik kur ataklarının ardından iş dünyasının maliyetlerinin ciddi oranda arttığını söyledi.

Bu nedenle yapım işleri de dahil sözleşmelerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Özdebir, "Bunun için alternatif çözümler var. Bunlardan bir tanesi fiyat artışlarıyla telafi edilemeyecek işler için tasfiye imkanı tanınması, devam eden işlerde ise fiyat farkı kararnamesi çıkarılması ve bu kararnamenin yapım işleri dışındaki işleri de kapsaması." dedi.

Özdebir, bugün gelinen noktada 2 sene önceki kur seviyeleri dikkate alınarak imzalanmış sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirme imkanının kalmadığına işaret ederek, "Gerekli revizyonlar yapılmadığı takdirde ya firmalar son işlerini yapıp batacaklar ya da teminatları yakıp ihale yasaklısı durumuna düşecekler. Bu nedenle tarafları sıkıntıya sokmayacak bir düzenleme yapılmalıdır." diye konuştu.