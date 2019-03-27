İş dünyası, TCMB'nin adımlarını değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU/UĞUR ASLANHAN - İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi, cari dengenin sağlanması ve buna bağlı olarak faiz oranlarının normalleşmesinin, kendileri için de öncelikli konular arasında olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bu yöndeki adımlarına destek verdi.

İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, Merkez Bankasının son dönemdeki adımlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin geçen yıl ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen güçlü bir irade ile çok önemli kazanımları olan yeni bir mali disiplin ve dengelenme sürecine girdiğini söyledi.

Bu vesileyle iktisadi açıdan da son derece tutarlı adımların atılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklara rağmen ekonomi yönetimimizin ortaya koyduğu akılcı yaklaşım ve Merkez Bankasının yerinde müdahaleleriyle finansal istikrarı korumayı başardık. İş dünyası temsilcileri olarak, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi, cari dengenin sağlanması ve buna bağlı olarak faiz oranlarının normalleşmesi konuları bizim de önceliğimiz.