Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen İş Dünyası Temsilcilerini Dinleme Toplantıları'nın ilki, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Vali Abdullah Erin, polisevinde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın kalkınma ve gelişmede daha ileride olmayı hak eden bir kent olduğunu söyledi.

Şehrin ekonomik olarak daha iyi yerlere gelebilmesi için sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini vurgulayan Erin, şöyle devam etti:

"Tarımda, turizmde, sanayide mevcut potansiyelinin çok ötesinde olması gerekiyor. Sektörlerin mevcut potansiyelini şehrimizin daha iyi değerlendirmesi gerekiyor. Aslında sahip olduğumuz zenginliklerin toplum refahına yönelik kullanılması gerekiyor. Bugün burada kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik planlar yapacağız. Şehrimizin hedeflerini bu toplantıyla ortaya koyarak her alanda herkesin üzerine düşeni yapması için gayret edeceğiz."

- "Şanlıurfa'da 2 milyon turist hedefi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de kentin Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinin başında geldiğini söyledi.