"İş dünyası, yatırımdan ve üretimden vazgeçmeyecek"

MERSİN (AA) - Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTSOB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Türk iş dünyasının, yatırımdan ve üretimden vazgeçmeyeceğini bildirdi.

Tekli, yazılı açıklamasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) mayıs ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mayıs ayı ihracatının yüzde 12,2 artışla 13 milyar 956 milyon dolar olduğunu anımsatan Tekli, bu rakamın daha da artacağına inandığını belirtti.

Tekli, ihracattaki yükselişin Türkiye'de üretimin giderek arttığının açık bir göstergesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk iş dünyası, yatırımdan ve üretimden vazgeçmeyecek. Son 12 ayda bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artışla 161,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren iş dünyası, bunu açıkça göstermiştir. Bu rakamların daha da artacağının açık bir göstergesi olan bu rakamlar, geleceğe olan güvenimizi arttırıyor. Mersin'in sanayisi giderek gelişiyor. İhracat rakamlarındaki bu artış, yatırım arzusunun artmasına da vesile oluyor. Dünya pazarında gitmedik nokta bırakmayan Türk sanayicisinin yatırım arzusu, devlet tarafından verilen teşviklerle destekleniyor. Yatırımdan, üretimden ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen tüm iş insanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum."

Tekli, kentte çalışmaları yapılan 3. Organize Sanayi Bölgesi projesinde de son aşamaya gelindiğini aktardı.

