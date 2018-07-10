İş dünyası yeni kabineyi değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Yeni hükümetimizin, özellikle son yıllarda iş dünyası olarak büyük ihtiyaç duyduğumuz bazı yapısal konularda karar alma süreçlerini hızlandıracağını düşünüyorum. Alınacak olan hızlı kararlarla, ekonomimiz, üretim hayatımız ve sanayimiz için elzem olan reformların en kısa sürede gerçekleştirileceğine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı. İSO, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Mardinli İş adamları Derneği (MARİŞ) yaptıkları yazılı açıklama ile yeni kabineye ilişkin görüşlerini paylaştı. İSO Başkanı Bahçıvan açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen başladığını hatırlatarak, yeni sistemin, Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu huzur, güven ve istikrarı daha da güçlendireceğini aktardı. Açıklanan Bakanlar Kurulu'nun, yeni dönemin ruhuna uygun olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde icracı ve iş dünyasını yakından bilen isimlerden oluşturulmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülke olarak artık kaybedecek vaktimizin olmadığını, ekonomiye, üretime ve bunlar için güçlü adımlar atma zamanının geldiğini vurgulamak istiyorum.Yeni hükümetimizin, özellikle son yıllarda iş dünyası olarak büyük ihtiyaç duyduğumuz bazı yapısal konularda karar alma süreçlerini hızlandıracağını düşünüyorum. Alınacak olan hızlı kararlarla, ekonomimiz, üretim hayatımız ve sanayimiz için elzem olan reformların en kısa sürede gerçekleştirileceğine olan inancımız tamdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne vizyoner ve birikimli bakanlardan oluşan ilk bakanlar kurulunun hayırlı olmasını diliyorum. Ekonominin, üretimin ve her alanda kalitenin ana gündem olacağı inancıyla, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum." \ - "Türkiye'ye ihtiyacı olan dengeyi kazandıracak adımlar hızla atılmalı" TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, 27'nci Dönem Parlamentosu'na ve yeni kabineye başarı dileklerinde bulunarak, önümüzdeki süreçte uzlaşma kültürüyle politikada yaşanacak normalleşmenin, demokratik ve ekonomik reformlarla desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Liyakat esasıyla bürokraside yaratılacak verimliliğin yatırım süreçlerini hızlandıracağını, eğitim reformu ile de nitelikli insan kaynağına yatırım yapılabileceğini belirten Turan, şunları kaydetti: "En önemli sermayemiz insan kaynağı. Türkiye'ye ihtiyacı olan dengeyi kazandıracak adımlar hızla atılmalı. Demokrasi, ekonomi, bürokrasi ve eğitimde 4.0 zamanı. Tüm siyasi partiler uzlaşma temelinde katılımcı bir ruhla, kapsayıcı yeni bir siyaset ve yeni bir Türkiye inşa etmelidir. Yüksek katma değer, yüksek teknoloji ve yüksek verimlik odaklı bir üretim ve ihracat, Merkez Bankası'nın kurumsal bağımsızlığı, sene başından bu yana TL'de yaşanan değer kaybının iyi analiz edilmesi, faiz-büyüme-enflasyon ilişkisinin doğru kurgulanması, güven temelli yatırım ortamının geliştirilmesi için adımlar atılması ve reformlardan vazgeçilmemesi, yani büyüme değil kalkınma odaklı bir ekonomik model ve gelişmiş bir demokrasi anlayışı Türkiye'ye ihtiyacı olan dengeyi yeniden kazandıracaktır." TTYD Başkanı Oya Narin, "Yeni Hükümet Sistemi ve kabinenin, ülkemizin ve ekonomimizin hızlı değişim ve dönüşümünü yönetecek dinamizmi sağlayacağından kuşkumuz yoktur. Bu vesileyle ekonomimizde ve turizm sektöründe ihtiyaç duyulan yapısal reformların süratle hayata geçirilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ilk Kültür ve Turizm Bakanlığı görevinin, sektörümüzü ve turizm STK'larını iyi tanıyan başarılı bir iş insanı olarak Sayın Mehmet Ersoy'a tevdiinden memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

\ - "Dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkün" TÜSİAD'ın açıklamasında sistemin hayırlı olması dileklerinde bulunularak, şu ifadeler yer aldı: "Dünyada ve Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli sınavlardan geçilen bir dönem yaşanıyor. Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB'ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir. Bu konular başta olmak üzere; ülkemizi ileriye taşıyacak tüm alanlarda yeni yönetime başarılar diliyoruz. Ekonomide, özellikle makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. İş dünyası olarak her zaman olduğu gibi yeni dönemde de ülkemizin ilerlemesi için azim ve kararlılıkla seferberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz."

\ - "Yeni kabine umut oldu" TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, ilk kabineye ilişkin, "Kabinede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yeniden düzenlenmesi ilk bakışta olumsuzluk gibi görünse de, tarım ve gıda iç içe sektörler. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığına gıda sektörünü yakından tanıyan Bekir Pakdemirli'nin atanması da sektörümüz için büyük bir şans. Yeni kabine umut oldu." ifadelerini kullandı. Yeni sistemle bürokrasi azalıp, işleyişin hızlanacağını bildiren Menlik, bu sayede tüm sektörler gibi tarım ve gıda sektörünü ilgilendiren konularda da hızla karar alınıp, sorunlara kısa sürede çözüm bulunabileceğini kaydetti. Tarım ve gıda sektörlerinin, birbiriyle iç içe iki sektör olduğuna dikkati çeken Menlik, şu değerlendirmelerde bulundu: "Birini diğerinden ayırmak mümkün değil. Gıda ve içecek sanayinin üretimdeki temel hammaddesi tarımsal ürünlerdir. Diğer yandan üretilen tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi, ancak ve ancak güçlü bir gıda ve içecek sanayi ile mümkündür. Dolayısıyla bakanlığın adında gıda olup, olmaması değil, iki sektörün birbiriyle uyum için varlığını güçlendirerek sürdürmesi daha önemlidir. Yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan sayın Bekir Pakdemirli de, bugüne kadar üstlendiği görevler itibarıyla, gıda sektörünü yakından tanıyan, sorunları bilen bir isimdir. Sektörün daha da gelişmesi ve yaşanan sıkıntılara çözüm bulunması bakımından kendisinin bakanlığının sektörümüz için bir şans olduğunu düşünüyorum. Türkiye gıda ve içecek sanayinin en büyük sivil toplum kuruluşu TGDF olarak kendisiyle yakın bir mesai içinde, çalışmalarına destek vereceğiz."