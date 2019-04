İş dünyası yeni reform paketini memnuniyetle karşıladı

-Güçlü Türkiye yolunda önemli adım

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise şunları kaydetti:

"Bakanımızın açıkladığı reform paketini, Güçlü Türkiye yolunda atılan önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Açıklamalar, güçlü bir ekonomik yapının güçlü bir Türkiye için olmazsa olmazı olduğunu gösteriyor. Ekonominin çarklarını döndürecek olan tasarruflar, üretimin adil ve sürdürülebilir olmasını sağlayan vergi dağılımı, büyüme ve istihdamdaki istikrarın sağlanması için mevcut finansal sorunların aşılması; başta inşaat olmak üzere tüm sektörlerin arzuladığı bir reformist adımlardı.

Bunların gerçekleşeceğini duymak umudumuzu artırırken, bizi ekonomik krize sokmaya çalışan dış mihraklara karşı direncimizi de arttırdı. Rekabet reformu içerisinde alınacak her türlü tedbir ve atılacak her bir adımın zincirleme etki yaratarak ülkemizin kalkınmasına ivme kazandıracağı ortadadır. Mikro bazda bakıldığında ise inşaat sektörü olarak her zaman dile getirdiğimiz ‘eşit şartlar altında rekabet ve üretim, her zaman tüketiciye menfaat sağlar’ anlayışını ortaya çıkaracağını düşünüyorum."