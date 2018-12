"İş dünyasında güçlü yatırım yapma iştahı var"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Finansman maliyetleri bu kadar yüksek olmasına rağmen gerek içeride iş dünyasında gerekse yabancı yatırımcılarda güçlü yatırım yapma iştahı var." dedi.

Bilecik, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.

Uzlaşmanın asla yenilgi olmadığını belirten Bilecik, ABD ile olumlu ilişkilerin gelişmesinin, ekonominin parametrelerinin rahatlaması açısından yüzde 100 avantaj olduğunu söyledi.

Geçmiş dönemlere de bakıldığında Türkiye'nin yönünün hep batıya döndüğünü anlatan Bilecik, elbette komşu ülkelerden tutun dünyanın her ülkesine, her yönüyle çok olumlu ilişkiler ve ticareti yükseltebilecek her türlü çabanın sonuna kadar içinde olunması gerektiğini dile getirdi.

Bilecik, Türkiye'nin ana yönünün batı ve transatlantik olması gerektiğini, ilişkilerin düzgün olmasının her zaman Türkiye'nin elini kuvvetlendireceğini kaydetti.

Özellikle ABD ile ilişkilerin olumlu çizgide olduğuna işaret eden Bilecik, "90 yıllık bir müttefiklikten bahsediyoruz. Ülkeler arasındaki ilişkilere bakıldığında ana tema genellikle menfaat, çıkar ilişkisidir. Bu yanlış bir tespit değildir. Ülkemizin milli menfaatleri doğrultusunda bu çizgi dahilinde olumlu ilişkileri köpürterek devam etmemiz gerekir. Sosyal ve ekonomik refahımız için bunlar gereklidir." ifadelerini kullandı.