İSTANBUL (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Türk milletinin, üç yıl önce 15 Temmuz'da gerçek kutlu direniş öyküsünü yazdığını belirterek, "15 Temmuz, Türk milletinin boyun eğmez ruhunun diriliş destanıdır, tüm cihana her vakit kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık." ifadesini kullandı.

Elmas, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, üç yıl önce yaşanan ve unutulmayacak darbe girişiminde milletin gerçek kutlu direniş öyküsünü yazdığını bildirdi.

"15 Temmuz, Türk milletinin boyun eğmez ruhunun diriliş destanıdır; tüm cihana her vakit kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık." ifadesini kullanan Elmas, milli iradeye hep birlikte sahip çıktıklarını vurguladı.

O gece şehit düşenlere rahmet dileyen, gazilere minnet ve şükran sunan Elmas, "Ülkemizin yüz yüze kaldığı tehdide bedenleriyle siper olan şehitlerimize ve gazilerimize karşı iş alemi olarak bizlerin de sorumlulukları var. Bu doğrultuda 15 Temmuz'un devamı olan ekonomik saldırılara karşı inançla karşı durmaya çalıştık. Siyasi irade ile birlikte iş dünyası olarak Türkiye'nin ekonomisini ayakta tutmaya gayret ettik." değerlendirmesinde bulundu.