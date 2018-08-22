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İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu: - "(BDDK'nın son yayımladığı tebliğ) Piyasayı oldukça rahatlatacak, sorunların aşılmasına katkı sağlayacak bu çok önemli kararın alınmasından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a iş dünyası adına teşekkür ediyoruz"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) son yayımladığı tebliğe ilişkin, "Piyasayı oldukça rahatlatacak, sorunların aşılmasına katkı sağlayacak bu çok önemli kararın alınmasından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a iş dünyası adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla oda binasında organize edilen bayramlaşma programına TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Hacısalihoğlu ile meclis ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, bayramlaşmanın ardından konuşma yapan Hacısalihoğlu'nun, ekonominin şu anda gündemin en önemli konusu olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Hacısalihoğlu, bankaların, BDDK'nın son yayımladığı tebliğle, kredi kullanan iş dünyasına yapılandırma kolaylığı getirdiğine dikkati çekerek, "Piyasayı oldukça rahatlatacak, sorunların aşılmasına katkı sağlayacak bu çok önemli kararın alınmasından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a iş dünyası adına teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu tür durumlarda uygulamanın önemli olduğunun altını çizen Hacısalihoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada bir tarafta finans sektörü, diğer tarafta kredi kullanan iş dünyası temsilcileri bulunmaktadır. BDDK'nın yayınladığı tebliğdeki kolaylıkların üyelerimize ve iş dünyasına yansımasını bekliyoruz. Bugün baktığımızda bankaların yapmakta olduğu ve zorladıkları yapılandırmalarda kredi kullananların faizleri artırılarak borçları uzun vadelere çekilmektedir. Yapılandırmayla ilgili kredi kullanan iş dünyasının lehine alınan kararların uygulanmasını arzu ediyoruz. Yapılandırma konusunda bankaların üzerine giderek bu baskıyı sürdürmek gerekiyor."

Hacısalihoğlu, bankaların kredi yapılandırmalarında daha esnek olması gerektiğine işaret etti.

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