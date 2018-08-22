İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) son yayımladığı tebliğe ilişkin, "Piyasayı oldukça rahatlatacak, sorunların aşılmasına katkı sağlayacak bu çok önemli kararın alınmasından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a iş dünyası adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla oda binasında organize edilen bayramlaşma programına TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Hacısalihoğlu ile meclis ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, bayramlaşmanın ardından konuşma yapan Hacısalihoğlu'nun, ekonominin şu anda gündemin en önemli konusu olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Hacısalihoğlu, bankaların, BDDK'nın son yayımladığı tebliğle, kredi kullanan iş dünyasına yapılandırma kolaylığı getirdiğine dikkati çekerek, "Piyasayı oldukça rahatlatacak, sorunların aşılmasına katkı sağlayacak bu çok önemli kararın alınmasından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a iş dünyası adına teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.