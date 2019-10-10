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İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 14:04 | Son Güncelleme

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy: - "Bugün hepsinden daha fazla siyasi görüşlerimizi ve hesaplarımızı bir kenara bırakarak, bu milli davada güvenlik güçlerimizin yanında durma günüdür" - KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci: - "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güney sınırımızı tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na iş dünyası olarak tam destek veriyoruz. Devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ömer Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Türk ordusunun terörle mücadelesinden muzaffer olarak çıkacağına inandıklarını ifade eden Gülsoy, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin en büyük ve güçlü meslek örgütü olarak dün olduğu gibi bugün de terörle mücadelede devletimizin, kahraman güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındayız. Türkiye'nin devleti ve milleti ile daha güçlü olmasını istemeyenler, yıllardır maşa olarak kullandıkları terör örgütlerini başımıza bela etmektedir. Bu örgütlerin en önemlilerinden biri hiç şüphesiz ki PKK'dır. Terör örgütünün siyasi sözcüsü olan malum partinin vekilleri ve onların parti kılıflı il ve ilçe yöneticileri dışında 81 milyon hiçbir mezhep ve nesep ayrımı yapmadan kahraman ordumuzun yanındadır. Bugün hepsinden daha fazla, siyasi görüşlerimizi ve hesaplarımızı bir kenara bırakarak, bu milli davada güvenlik güçlerimizin yanında durma günüdür. Kayseri’nin ticaret erbapları olarak Kahraman ordumuza güvenimiz tamdır. "

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de mesajında, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini bildirdi.

Büyüksimitci, harekatın ülkemiz ve milletimize karşı oynanan oyunların bozulması, bölgemizde barış, huzur ve güvenin sağlanarak istikrara kavuşturulması adına büyük önem taşıdığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güney sınırımızı tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na iş dünyası olarak tam destek veriyoruz. Devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy ise Barış Pınarı Harekatına destek verdiklerini ve Mehmetçik'e dua ettiklerini kaydetti.

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