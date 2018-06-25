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İş dünyasından seçim değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Avdagiç: - "Seçim sonuçları bize Türkiye'nin ilk gündem maddesinin üretim, yatırım, büyüme olduğunu söylüyor. İş dünyamızı yeni atılım döneminde yeni atılımlara, yeni yatırımlara çağırıyorum" - YASED Başkanı Erdem: - "Bugünden itibaren, uzun ve meşakkatli çabalarla oluşturulan sürdürülebilir yatırım akışının ve her alanda küresel rekabet gücümüzün artırılması için, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmemiz gerekmektedir" - TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: - "İstikrarın devam ediyor olması, projelerin tamamlanmasıyla yeni projeleri de beraberinde getirecek. Bundan sonra adımlarımızı daha rahat atacağımıza inanıyor ve bir an önce ekonomik düzenlemelerin hayata geçirilmesini temenni ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Seçim sonuçları bize Türkiye'nin ilk gündem maddesinin üretim, yatırım, büyüme olduğunu söylüyor. İş dünyamızı yeni atılım döneminde yeni atılımlara, yeni yatırımlara çağırıyorum." açıklamasını yaptı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin başarıyla ve güvenle tamamlandığını belirterek, milletin 24 Haziran'da sandığa yansıyan teveccühünün, milletçe birlik ve beraberliğin timsali olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem 2023 vizyonunun daha çabuk gerçekleştirileceğine, hem de ilk 10 ekonomi hedefinin daha hızlı yakalanacağına inandığını aktaran Avdagiç, zihniyet değişikliği ile yerli ve milli üretim projelerinin, kalkınmanın lokomotifi olacağını kaydetti.

Avdagiç, İTO olarak Türkiye'nin küresel ekonomide güçlü bir şekilde yer almasının dijital kalkınma ve bilgi ekonomisiyle mümkün olacağını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"24 Haziran seçimleriyle geleneksel dönem sona erdi. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha hızlı ve güçlü bir yönetim dönemine girdik. Seçim sonrası planlarımızda ileri teknolojiye dayalı bir ufuk planlıyoruz. Dijital kalkınma ile Türkiye'yi çok daha ileri taşıyacak bir yol haritasının oluşturulmasından yanayız. Seçimler artık geride kaldı. Seçim sonuçları bize Türkiye'nin ilk gündem maddesinin üretim, yatırım, büyüme olduğunu söylüyor.

İş dünyamızı yeni atılım döneminde yeni atılımlara, yeni yatırımlara çağırıyorum. Elimizde elbette bir yapılacaklar listemiz var. Piyasa tarafında da reel sektörde de oyun değiştirici politikalar ve aksiyon gerekiyor. Elbette temel öncelik yapısal reformların hızlandırılmasıdır. Hükümet seçim öncesinde bunun sinyalini verdi. Seçim sonrasında da harekete geçilmesini bekliyoruz."

24 Haziran'dan itibaren ekonomide en önemli çıpalardan birinin devlet refleksini hızlandıracak Cumhurbaşkanlığı sistemi olacağını belirten Avdagiç, "Yeni sistemle birlikte güçlü liderlikle beslenen yönetim biçiminin ekonomideki pozitif yansımalarını hep birlikte yaşayacağız. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle ekonomide devletimizin atacağı hızlı adımlara bizler de ilave yatırımlarla eşlik edeceğiz. Türkiye nasıl siyasette eski kapasiteyi zorlayıp kendine yeni alan açtıysa, ekonomide de devletimizin alacağı hızlı kararlara yetişebilmek için iş dünyası olarak ilave yatırımlara gideceğiz." değerlendirmelerini yaptı.

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- "Tüm ekonomik ve yapısal reformlara destek vermek üzere hazırız"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem de 16 Nisan 2017'de yapılan referandumla kabul edilen anayasa değişikliğinin, artık uygulanmaya başlayacağını ve yeni sisteme geçileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 27 Dönem Milletvekili olarak seçilen tüm adayları kutluyor, yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihi bir katılım oranıyla cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekillerinin seçildiğine işaret eden Erdem, Türkiye'nin refah içinde yarınlara ulaşması temennisinde bulundu.

Erdem, Türkiye'nin global ekonomiye entegrasyonunu artırarak kalkınma sürecini devam ettirmesi ve yatırım ortamını iyileştirecek ekonomik ve yasal makro reformları hızla hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugünden itibaren, uzun ve meşakkatli çabalarla oluşturulan sürdürülebilir yatırım akışının ve her alanda küresel rekabet gücümüzün artırılması için, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle ülkemizin ihracat hacminin arttırılmasında, bölgesel bir yatırım merkezi olarak konumlandırılmasında ve sürdürülebilir ekonomik büyümesinde çok önemli bir katkıya sahip olan uluslararası doğrudan yatırımları artıracak politikaların en önemli öncelik olması, ülkemiz için bugün her zamankinden çok daha önemlidir. YASED olarak, ülkemizi bu hedeflere taşıyacak tüm ekonomik ve yapısal reformlara destek vermek üzere hazır olduğumuzu ve uluslararası yatırımcılar olarak, ülkemizin potansiyeline olan inanç ve desteğimizin tam olduğunu iletirim."

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- "İstikrarın devam ediyor olması, yeni projeleri beraberinde getirecek"

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan ise seçim gündeminde oyların yönünü değiştirmek isteyen dış güçlerin birtakım algı operasyonları yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"3. Dünya Savaşı olarak nitelendirebileceğimiz ekonomik sıkıntılar tüm dünyada yaşanıyor. Türkiye'de seçim ile aynı zamana denk gelmesi yaşanan stresi daha da artırdı. Savaşlar artık top ve tüfekle yapılmıyor. Geldiğimiz noktada ülke olarak bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımlarımızın, sahip olduğumuz ekonomik istikrar ve büyümenin bundan sonra da aynı şekilde devamı yönünde iktidara sahip çıkan halk, oyunlara aldırmadı. Edirne'den Ardahan'a Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülke için en uygun sistem olarak benimsendiğini gösterdi. Artık milletimiz kilitlenen sistemlerle, geciken çözümlerle zaman kaybetmek istemiyor."

Özellikle iş adamlarına yönelik çalışmaların artmasını ivedilikle beklediklerini aktaran Doğan, bu sonuçla üretmekle ilgili engellerin çoğunun kalkacağını bildirdi.

Doğan, "İstikrarın devam ediyor olması, projelerin tamamlanmasıyla yeni projeleri de beraberinde getirecek. TÜMSİAD olarak iktidarın sürüyor olmasını, isabetli bir karar olarak değerlendiriyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonra adımlarımızı daha rahat atacağımıza inanıyor ve bir an önce ekonomik düzenlemelerin hayata geçirilmesini temenni ediyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri iş dünyası seçim

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