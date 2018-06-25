İş dünyasından seçim değerlendirmesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Türkiye, bu seçimlerle tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi.

Seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayan Özdebir, sonucun Türkiye'ye, tüm partilere ve adaylara hayırlı olmasını diledi.

Özdebir, Türkiye'nin, seçimleri demokratik olgunlukla millete yakışır şekilde gerçekleştirdiğini belirterek, "Seçimin galibi Türkiye olmuştur. Türkiye, bu seçimlerle tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Bu seçimle ilk defa uygulanacak Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile Türkiye yeni bir hikaye yazacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sistemle Türkiye'nin prangalarından kurtulduğunu vurgulayan Özdebir, erklerin birbirinden ayrılacağını, işlerin daha hızlı yürüyeceğini, bürokratik imparatorlukların yıkılacağını bildirdi.

Özdebir, seçmenin Mecliste hiçbir partiye tek başına çoğunluk vermediğine de dikkat çekerek, bunun sorun olmayacağına ve Meclisin uzlaşma içinde başarılı işler yapacağına inandığının altını çizdi.