İş dünyasından seçim değerlendirmesi

"Yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Uzun zamandır ülke gündeminin ilk sırasında yer alan seçimlerin nihayete kavuşması ile birlikte beklenti algısı artık sona ermiştir. Bundan sonrası için yeni bir istikrar ve güven süreci ile birlikte hedeflerimize odaklanarak yeni başarı hikayelerinin yazılacağına inancım tamdır. Önümüzdeki süreçte üretim, istihdam ve ihracatın artarak devam etmesi için bizler de elimizden geleni yapacağız ve yapmaya da hazırız. İş dünyası olarak kur ve faiz oranlarındaki iyileşmelerle birlikte yatırımların artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Devletimizden de yatırımların önünü açacak reform ve teşviklerin devam etmesini bekliyoruz. Biz sanayiciler olarak hedeflerimizden hiç vazgeçmedik, bundan sonra da daha fazla çalışarak ülkemizin ve kentimizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

Seçimlerin toplumsal, siyasal ve ekonomik anlamda Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunmasını temenni eden Ünverdi: şunları kaydetti:

Ünverdi, seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilk geçişin, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile birlikte başladığını dile getirerek, demokratik seçimler sonrası, millet iradesinin tecelli ettiğini vurguladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinin Türkiye'ye ve Türk halkına hayırlı olmasını dileyerek, yeni bir istikrar süreci ile birlikte kalkınmanın önünün açılacağını belirtti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da seçim döneminin geride kaldığını, ekonomi ve diğer öncelikli konulara odaklanılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Halk iradesinin çok geniş bir katılımla sandıkta tecelli ettiği seçim sonuçları, bizlere bir kez daha gösterdi ki ülkemiz sağlam ve güçlü demokrasi yapısıyla tüm dünyaya örnek teşkil etmekte. Bundan sonraki süreçte öncelikle seçim atmosferinden hızla çıkarak ana gündem maddelerimize tekrar dönmemiz gerekiyor. Bunların başında da ekonomi geliyor. Türkiye 2017 yılını ve 2018‘in ilk çeyreğini rekor bir büyüme oranıyla kapattı. Bu büyümeyi istikrarlı bir şekilde sürdürebilmek ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yeni başarı hikayeleri yazabilmek adına hepimize önemli görevler düşmekte. Bu bağlamda ekonomi alanında gerçekleştirilecek yeni reformlar Türkiye'nin geleceğini inşa edecektir."

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.