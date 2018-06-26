İş dünyasından seçim değerlendirmesi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Önümüzdeki dönemin, ana gündem maddesinin ekonomik istikrar olduğu, ülke olarak ihracat hedeflerimize ulaşabilmemiz için yapısal reformların hızla gerçekleştirildiği bir dönem olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Türkiye için çok önemli bir seçim dönemini daha geride bıraktıklarını belirtti.

Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde milletin iradesini sandıkta gösterdiğini aktaran Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

"Seçimlerin millete yakışır şekilde, huzur içinde, yüksek katılım ve olgunlukla gerçekleştirilmesi memnuniyet vericidir, dünyaya örnek olacak bir davranış sergilenmiştir. 24 Haziran seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemin, ana gündem maddesinin ekonomik istikrar olduğu, ülke olarak ihracat hedeflerimize ulaşabilmemiz için yapısal reformların hızla gerçekleştirildiği bir dönem olmasını diliyorum. Seçimlerin ardından artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa etme zamanı. Şimdi kenetlenip, çok çalışma zamanı. Bu dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin, ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz."