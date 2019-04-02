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İş dünyasından seçim değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 14:04 | Son Güncelleme

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan: - "Türkiye genelinde de Mersin özelinde de özellikle seçimlerin sürecinde ekonominin baş gündem olması, adayların projelerinin odak noktasının ekonomi, iş ve aş olması iş dünyasının öneri ve uyarılarına kulak verildiğini göstermiştir" - Mersin Girişimci İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol: - "2023 hedeflerimize ulaşmak için ekonomi, istihdam ve ihracat odaklı bir gündem istiyoruz"

MERSİN (AA) - Mersin'de iş dünyasının temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirdi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, yazılı açıklamasında, seçimlerin huzur içinde tamamlandığını belirtti.

Seçilen belediye başkanlarının, siyaset üstü hareket etmelerini istediklerini vurgulayan Kızıltan, "Türkiye genelinde de Mersin özelinde de özellikle seçimlerin sürecinde ekonominin baş gündem olması, adayların projelerinin odak noktasının ekonomi, iş ve aş olması iş dünyasının öneri ve uyarılarına kulak verildiğini göstermiştir. Umuyoruz artık yerel yönetimler ülkenin ve illerin, hatta ilçelerin ekonomisinde ne kadar önemli olduklarını anlarlar ve ekonomiye daha çok entegre olurlar." ifadesini kullandı.

Mersin Girişimci İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol da iş dünyasının artık ekonomi odaklı bir gündem istediğine dikkati çekti.

Türkiye'de, uzun bir süre seçim görünmediğini anımsatan İzol, açıklamasında şunları kaydetti:

"2023 hedeflerimize ulaşmak için ekonomi, istihdam ve ihracat odaklı bir gündem istiyoruz. Eğer Türkiye hedeflerini iyi belirler ve 2023 hedefleri doğrultusunda hükümetimizin verdiği teşvikler devam ederse ülkemiz kalkınır ve toplumun refah seviyesi yukarı çıkar. Bizler iş dünyası olarak her zaman ülkemizin geleceğine olan güvenimizi dinç tutarak yatırımlarımızı sürdürdük. Verilen teşvikler ve destekler istihdam sayılarının artmasına neden oluyor. Ülke olarak gündemimizi ekonomi olarak belirlememiz halinde daha çok yatırım, istihdam ve ihracat olacağı kanaatindeyiz."

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli de ülkenin, seçim gündemini geride bıraktığının altını çizerek, "Artık tek hedefimiz, istihdam sayılarını yukarı çekerken, yeni yatırımları Mersinimize kazandırmak ve ihracata ağırlık vermek. Nisan ayı içerisinde sanayicilerimizi yurt dışında bir fuara götürerek burada ihracat yapmalarını sağlayacak ortamları yaratmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kentte yapılan 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmaların hız kazandığını belirten Tekli, hedefledikleri 6 bin istihdamı bir an evvel faaliyete geçirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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