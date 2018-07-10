İş dünyasından yeni kabineye destek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, kurulan yeni hükümeti kutladı.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, kabinede görev alan bakanları ve TBMM çatısı altında görev yapacak milletvekillerini tebrik ederek yeni yönetim sisteminin ve yeni hükümetin ülkeye ve Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açıklanan kabinede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün aynı göreve devam ediyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Ünverdi, Gaziantep’in yeni dönemde de bakanlık nezdinde temsil edilecek olmasının önemine değinerek, Abdulhamit Gül’e çalışmalarında başarı diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye'nin gelişmesine ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almasına önemli katkılar sunacağına dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Yönetim sistemindeki değişiklikle ülkemiz yeni bir döneme girmiştir. Bakanlık sayısının azalması ile bürokratik mesafeler kısalarak hızlı kalkınmanın önü açılacaktır. Tesis edilecek yeni bir istikrar ve güven süreci ile üretim, istihdam ve ihracatımız ivmelenerek artacaktır. Kamu ve özel sektör iş birliği içerisinde ülkemizin, iş ve yatırım ortamının iyileşerek büyüyeceğine yürekten inanıyoruz. Sanayici ve iş adamları olarak bundan sonra da büyümeyi artıracak yapısal reform ve teşviklerin artarak devam etmesini bekliyor, ülkemizin yeni bir sıçrama hamlesi yakalayacağından şüphe duymuyoruz.”