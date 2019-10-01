İş dünyasından YEP değerlendirmesi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Hazırlanan program etkin şekilde uygulanabilirse, Türkiye hem cari açığını azaltıp enflasyonunu düşürürken hem de büyüyebilir." ifadelerini kullandı.

Çamur, yazılı açıklamasında, 2020-2022 dönemi YEP'i değerlendirdi. Programın iş dünyasının beklentileriyle örtüştüğünü belirten Çamur, paketin içeriğini "güçlü ülke ekonomisi için güçlü bir adım" olarak gördüklerini bildirdi.

Çamur, YEP'in enflasyon, işsizlik, cari açık gibi konularda çok etkili mücadele alanları ortaya koyduğuna işaret ederek, "Hazırlanan program etkin şekilde uygulanabilirse, Türkiye hem cari açığını azaltıp enflasyonunu düşürürken hem de büyüyebilir. Bunlar hayal değil." değerlendirmesinde bulundu.

Levent Çamur, programın reel sektörde karşılık bulacağına inandıklarını da vurguladı.

- "Tavizsiz uygulanmasını bekliyoruz"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Allıoğlu da YEP'i başarılı bulduklarını belirtti.