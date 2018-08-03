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İş dünyasının 100 Günlük İcraat Programı değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 22:30 | Son Güncelleme

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "İş dünyasının beklentileri doğrultusunda hazırlanan projelerin ve düzenlemelerin bir an evvel hayata geçmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok, şimdi eylem zamanı. Bursa olarak ülkemizin milli ve yerli hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlamaya hazırız"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 100 Günlük İcraat Programı'na ilişkin, iş dünyasının beklentileri doğrultusunda hazırlanan projelerin ve düzenlemelerin bir an evvel hayata geçmesini büyük bir heyecanla beklediklerini, Bursa olarak ülkenin milli ve yerli hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Burkay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'na ilişkin yazılı açıklamasında, çalışma hayatından adalet sistemine, çevre ve şehircilikle ilgili düzenlemelerden enerji yatırımlarına, üretimden ihracat politikalarına kadar geniş bir yelpazede 400 projenin eylem planı kapsamında yer aldığını aktardı.

Açıklanan projelerin her alanda reform niteliği taşıdığını belirten Burkay, "Yeni hükümetin öncelikli çalışmalarını reel kesimin beklentileri doğrultusunda şekillendirmesi, iş dünyasında yeni bir heyecan oluşturdu. Bursa iş dünyası olarak, ülkemizin yerli ve milli hedeflerinde en önemli aktörler arasında yer almayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin yeniden Türkiye'nin gerçek gündemi olmasından duydukları memnuniyeti vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Özellikle savunma sanayinde hazırlanan eylem planı, ülkemiz için stratejik bir önem taşıyor. Silahlı kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize tahsis edilen savunma sanayi ürünlerinin yerli ve milli kaynaklardan teminiyle birlikte uzay ve havacılık alanındaki çalışmalar da oldukça önemli hale gedi. Bununla birlikte nitelikli istihdama sağlanan desteklerin ve teşvik programlarının genişletilecek olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni nesil enerji kaynaklarına ilişkin yatırımlar da ülkemizin cari açıkla mücadelesini güçlendirecek. Çin, Hindistan, Rusya ve Meksika gibi ülkelerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi de ihracatçımıza alternatif pazarlarda daha güçlü bir pozisyon sağlayacak. İş dünyasının beklentileri doğrultusunda hazırlanan projelerin ve düzenlemelerin bir an evvel hayata geçmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok, şimdi eylem zamanı. Bursa olarak ülkemizin milli ve yerli hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlamaya hazırız."

Burkay, Kalkınma Bankası'nın katma değerli ve yüksek teknolojili üretim hedeflerine göre yeniden yapılandırılmasının yanı sıra Emlak Bankası'nın gayrimenkul ve inşaat sektörlerine ivme kazandıracak şekilde aktif hale getirilmesinin ülke ekonomisine yeni bir dinamizm kazandıracağını vurguladı.

BTSO öncülüğünde Bursa’ya kazandırılan Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi ile Model Fabrika projelerinin 100 Günlük İcraat Programı'nda yer aldığına dikkati çeken Burkay, "Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Güçlü Ekonomi Güçlü Türkiye' hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan öncelikli projeler için iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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BTSO bursa

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