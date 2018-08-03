İş dünyasının 100 Günlük İcraat Programı değerlendirmesi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 100 Günlük İcraat Programı'na ilişkin, iş dünyasının beklentileri doğrultusunda hazırlanan projelerin ve düzenlemelerin bir an evvel hayata geçmesini büyük bir heyecanla beklediklerini, Bursa olarak ülkenin milli ve yerli hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Burkay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'na ilişkin yazılı açıklamasında, çalışma hayatından adalet sistemine, çevre ve şehircilikle ilgili düzenlemelerden enerji yatırımlarına, üretimden ihracat politikalarına kadar geniş bir yelpazede 400 projenin eylem planı kapsamında yer aldığını aktardı.

Açıklanan projelerin her alanda reform niteliği taşıdığını belirten Burkay, "Yeni hükümetin öncelikli çalışmalarını reel kesimin beklentileri doğrultusunda şekillendirmesi, iş dünyasında yeni bir heyecan oluşturdu. Bursa iş dünyası olarak, ülkemizin yerli ve milli hedeflerinde en önemli aktörler arasında yer almayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.