İş dünyasının 100 Günlük İcraat Programı değerlendirmesi

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, İzmir iş dünyasının dile getirdiği konuların 100 Günlük İcraat Programı'nda yer almasından mutluluk duyduklarını açıkladı.

Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'na ilişkin yazılı açıklamasında, yazılımdan teknolojik yatırımlara ve ihtisas organize sanayi bölgelerine kadar toplam 400 projenin ülke ekonomisini daha da büyüteceğini vurguladı.

İzmirliler olarak kentte planlanan projeleri hayata geçirmek istediklerini açıklayan Özgener, "Bunların başında Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın açıkladığı projeler arasında Tarım OSB ve benzer ihtisas OSB'lerin kurulacak olması İzmirliler olarak doğru bir yolda olduğumuzun göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Özgener, KOBİ'lerin e-ticareti artırması gerektiği konusunda daha önce açıklama yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çin ile her alanda işbirliğinin arttırılmasından tarım ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulacak olmasına, KOBİ'lerin e-ticarette daha etkin yer almasından sağlık turizminin geliştirilmesine kadar pek çok alanda İzmir iş dünyasının dile getirdiği konuları Cumhurbaşkanımızın 400 projesi içinde görmek bizi mutlu etti."