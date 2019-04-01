İş dünyasının gözü seçim sonrası ekonomik reformlarda

Bursa iş dünyasının temsilcileri, yerel seçimlerin ardından ekonomik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti. Demokratik iradenin yüzde 83'lere varan bir katılım oranıyla gerçekleştiği bu seçimde halkın demokrasiye duyduğu inancı ve sadakati büyük bir olgunlukla sergilediğini vurgulayan Alpay, şunları kaydetti: "31 Mart Yerel Seçimleri sonunda hedefimiz, ekonomik istikrar ve kalkınmaya yönelik olmalıdır. 4,5 yıllık seçimsiz bir yönetim sürecinde kamusal dönüşümlerin tamamlanması yeni ekonomik plan sonrası ortaya konacak ekonomik reformların netleşmesi, üretim-yatırım-ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalıdır. Uluslararası rekabet alanında ülkemizi güvenilir bir yatırım ortamı ve ticaret partneri haline getirecek kalıcı, uzun vadeli ve çok yönlü yapısal değişimlerin bir an evvel hayata geçirilmesi adına, iş ve sermaye dünyasının en yaygın örgütü olarak elimizden gelen her desteği sağlamaya hazır olduğumuzu belirtiriz. Türkiye için vakit, geçmiş tecrübelerden olumlu dersler çıkarmak, bilginin ışığında ciddiyetle çalışmak ve üretmek vaktidir."

- "Bu dönem ekonomik reformlar için önemli bir fırsat" Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan ise Türkiye'nin bir demokrasi sınavını daha başarıyla verdiğini bildirdi. Seçilen tüm belediye başkanlarını kutladığını ve sonuçların Bursa için hayırlı olmasını dileyen Çağan, artık Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçim olmayacağına değinerek, şöyle devam etti: "Bu dönem, özellikle ekonomik reformlar için önemli bir fırsattır. Sıkı para ve bütçe politikaları ekonomik güven ortamı için öncelik olacaktır. Bununla birlikte yatırım ortamı, eğitim, dijital dönüşüm ve iş piyasası başta olmak üzere tüm temel alanlardaki yapısal reformlarda hızlı bir yol alınmalı. Dünyada rekabet gücümüzü artırıcı yapısal reformlar bizler için çok önemlidir. Ülkemiz tüm bunları yapacak güçtedir. Türkiye'nin bölgesinde ve küresel ekonomide yükselmesi için hepimize görev düşüyor. İş dünyası olarak el birliğiyle daha çok üretmek, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız."

- "Üretim için elimizden geleni ortaya koyma dönemindeyiz" Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay da seçimlerin genelde sakin geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Türkay, 2019'un ekonomide kayıp yıl olmaması için el birliğiyle çalışılması gerektiğine işaret ederek, "Türkiye, ağırlaşan ekonomik sorunlara karşı hep beraber çözümler üreterek büyük bir millet olduğunu gösterebilecek güçtedir. Önümüzdeki 4.5 yıl bir seçim görülmüyor. Artık bir millet olmanın bilinciyle, kavgasız gürültüsüz, milletin tercihlerine saygı göstererek, istihdam ve üretim için elimizden ne geliyorsa ortaya koyma dönemindeyiz. İçinde bulunduğumuz durum, bizi daha da güçlü kılma potansiyelini de barındırıyor." ifadesini kullandı. - "Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı" İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ise yerel seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Zira ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok işimiz var. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.