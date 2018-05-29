İş gücü girdi endeksleri arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı.

TÜİK'in 2015 yılını temel alarak ilk defa yayımladığı bültene göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,4, inşaat sektöründe yüzde 10,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 1 arttı. Endeks, bu dönemde sanayide yüzde 0,7, inşaatta yüzde 1,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,9 artış kaydetti.

- Çalışılan saat endeksi arttı

Çalışılan saat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 artış olarak kayıtlara geçti. Alt sektörler incelendiğinde endekste, sanayide yüzde 3,6, inşaatta yüzde 9,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,5 artış görüldü.