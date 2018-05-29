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İş gücü girdi endeksleri arttı

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 10:55 | Son Güncelleme

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 arttı - Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,1 artış gösterdi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı.

TÜİK'in 2015 yılını temel alarak ilk defa yayımladığı bültene göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,4, inşaat sektöründe yüzde 10,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 1 arttı. Endeks, bu dönemde sanayide yüzde 0,7, inşaatta yüzde 1,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,9 artış kaydetti.

- Çalışılan saat endeksi arttı

Çalışılan saat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 artış olarak kayıtlara geçti. Alt sektörler incelendiğinde endekste, sanayide yüzde 3,6, inşaatta yüzde 9,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,5 artış görüldü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,2 yükseldi.

- Brüt ücret-maaş endeksi

Brüt ücret-maaş endeksi, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 arttı. Endeks, sanayide yüzde 21,8, inşaatta yüzde 23,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 19,5 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 arttı. Endekste, sanayi sektöründe yüzde 6,9, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,5 artış belirlendi.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 14,9 artarken sanayi sektöründeki artış yüzde 17,1, inşaat sektöründe yüzde 13 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,3 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,9 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 6,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,4 yükseldi.

- Saatlik kazanç endeksi yüzde 15,1 arttı

Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,1 artarken sanayi sektöründeki yükseliş yüzde 17,6, inşaat sektöründe yüzde 12,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 6,6, inşaat sektöründe yüzde 6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,2 yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,1 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 14,4, inşaat sektöründe yüzde 14,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,3 artış olarak kaydedildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,7 artarken sanayi sektöründe yüzde 6,9, inşaat sektöründe yüzde 6,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,6 artış hesaplandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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