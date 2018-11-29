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İş gücü girdi endeksleri

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azaldı - Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,1 artış gösterdi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, bu yılın temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,9 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azaldı. Endeks, bu dönemde sanayide yüzde 0,2, inşaatta yüzde 3,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,5 azalış gösterdi.

- Çalışılan saat endeksi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 azaldı. Alt sektörler değerlendirildiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 10 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 geriledi. Alt sektörlere bakıldığında endeks, sanayi sektöründe yüzde 1, inşaat sektöründe yüzde 4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 azalış gösterdi.

- Brüt ücret-maaş endeksi

Brüt ücret-maaş endeksi, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 arttı. Endeks, sanayide yüzde 18,7, inşaatta yüzde 11,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,9 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 arttı. Endekste, sanayi sektöründe yüzde 3,5, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 artış oldu.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 20,2 artarken sanayi sektöründeki artış yüzde 21,2, inşaat sektöründe yüzde 24,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 18 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,6, inşaat sektöründe yüzde 5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,9 yükseldi.

- Saatlik kazanç endeksi yüzde 20,1 arttı

Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,1 artarken, sanayi sektöründeki yükseliş yüzde 21, inşaat sektöründe yüzde 24 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 18 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,3 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 4,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,9 yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,8 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 21,8, inşaat sektöründe yüzde 29 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,9 artarken, sanayi sektöründe yüzde 5,2, inşaat sektöründe yüzde 7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4 artış kaydetti.

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İş gücü girdi endeksleri TÜİK

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