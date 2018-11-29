İş gücü girdi endeksleri

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, bu yılın temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,9 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azaldı. Endeks, bu dönemde sanayide yüzde 0,2, inşaatta yüzde 3,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,5 azalış gösterdi.

- Çalışılan saat endeksi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 azaldı. Alt sektörler değerlendirildiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 10 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 azaldı.