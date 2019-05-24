İş gücü girdi endeksleri

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,4, inşaat sektöründe yüzde 26,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,9 azalış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 2,1 azaldı. Endeks, bu dönemde sanayide yüzde 1,6, inşaatta yüzde 10 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 azalış kaydetti.

- Çalışılan saat endeksi

Çalışılan saat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 9,9 azalış olarak kayıtlara geçti. Alt sektörler incelendiğinde endekste, sanayide yüzde 5,8, inşaatta yüzde 29,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,6 azalış görüldü.