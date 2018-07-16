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İş gücü istatistikleri (1)

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 10:41 | Son Güncelleme

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalarak yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. - İşsizlik oranı, Mayıs 2016'dan sonra yeniden tek haneye geriledi - Söz konusu dönemde işsiz sayısı 201 bin kişi azalışla 3 milyon 86 bin kişi oldu - Nisanda genç işsizlik oranı 2,9 puanlık azalışla yüzde 16,9'a düştü

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 9,6 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 201 bin kişi azalışla 3 milyon 86 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,9 puan düşerek yüzde 9,6 oldu. Böylece işsizlik oranı, Mayıs 2016'dan sonra yeniden tek haneye geriledi.

İşsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre ise 0,5 puan azaldı.

Nisan ayında tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2,9 puanlık azalışla yüzde 16,9'a geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 0,9 puan azalarak yüzde 9,8 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018Ocak

13,6

11,1

9,3

9,7

10,3

11,3

11,1

13

10,8Şubat

13,5

10,7

9,6

9,7

10,2

11,2

10,9

12,6

10,6Mart

12,8

10,1

9,1

9,4

9,7

10,6

10,1

11,7

10,1Nisan

11,3

9,3

8,2

8,7

9

9,6

9,3

10,5

9,6Mayıs

10,3

8,9

7,6

8,2

8,8

9,3

9,4

10,2

Haziran

9,9

8,7

7,3

8,1

9,1

9,6

10,2

10,2

Temmuz

9,9

8,6

7,6

8,6

9,8

9,8

10,7

10,7

Ağustos

10,6

8,5

8

9

10,1

10,1

11,3

10,6

Eylül

10,6

8,2

8,3

9,2

10,5

10,3

11,3

10,6

Ekim

10,5

8,4

8,3

9,1

10,4

10,5

11,8

10,3

Kasım

10,2

8,4

8,6

9,3

10,7

10,5

12,1

10,3

Aralık

10,6

9

9,3

9,6

10,9

10,8

12,7

10,4

Yıllık

11,1

9,1

8,4

9

9,9

10,3

10,9

10,9

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
iş gücü istatistikleri işsizlik oranı TÜİK

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