İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 89 bin kişi azalışla 3 milyon 136 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,5 puan düşerek yüzde 9,7 oldu.
İşsizlik oranı mayısta bir önceki aya göre ise 0,1 arttı.
Mayıs ayında tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2 puanlık azalışla yüzde 17,8'e geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 0,5 puan azalarak yüzde 9,9 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018Ocak
13,6
11,1
9,3
9,7
10,3
11,3
11,1
13
10,8Şubat
13,5
10,7
9,6
9,7
10,2
11,2
10,9
12,6
10,6Mart
12,8
10,1
9,1
9,4
9,7
10,6
10,1
11,7
10,1Nisan
11,3
9,3
8,2
8,7
9
9,6
9,3
10,5
9,6Mayıs
10,3
8,9
7,6
8,2
8,8
9,3
9,4
10,2
9,7 Haziran
9,9
8,7
7,3
8,1
9,1
9,6
10,2
10,2
Temmuz
9,9
8,6
7,6
8,6
9,8
9,8
10,7
10,7
Ağustos
10,6
8,5
8
9
10,1
10,1
11,3
10,6
Eylül
10,6
8,2
8,3
9,2
10,5
10,3
11,3
10,6
Ekim
10,5
8,4
8,3
9,1
10,4
10,5
11,8
10,3
Kasım
10,2
8,4
8,6
9,3
10,7
10,5
12,1
10,3
Aralık
10,6
9
9,3
9,6
10,9
10,8
12,7
10,4
Yıllık
11,1
9,1
8,4
9
9,9
10,3
10,9
10,9
(Sürecek)
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