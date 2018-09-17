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İş gücü istatistikleri (1)

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 10:19 | Son Güncelleme

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 10,2 oldu - Söz konusu dönemde işsiz sayısı 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişi olarak kaydedildi - Haziranda genç işsizlik oranı 1,2 puan gerileyerek yüzde 19,4'e düştü

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre değişmeyerek yüzde 10,2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 64 bin kişi artışla 3 milyon 315 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişiye yükseldi. Aynı dönemde işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde kaldı.

İşsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre ise 0,5 puan arttı.

Haziran ayında tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puanlık azalışla yüzde 19,4'e geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda değişim göstermeyerek 10,4 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018Ocak

13,6

11,1

9,3

9,7

10,3

11,3

11,1

13

10,8Şubat

13,5

10,7

9,6

9,7

10,2

11,2

10,9

12,6

10,6Mart

12,8

10,1

9,1

9,4

9,7

10,6

10,1

11,7

10,1Nisan

11,3

9,3

8,2

8,7

9

9,6

9,3

10,5

9,6Mayıs

10,3

8,9

7,6

8,2

8,8

9,3

9,4

10,2

9,7 Haziran

9,9

8,7

7,3

8,1

9,1

9,6

10,2

10,2

10,2Temmuz

9,9

8,6

7,6

8,6

9,8

9,8

10,7

10,7

Ağustos

10,6

8,5

8

9

10,1

10,1

11,3

10,6

Eylül

10,6

8,2

8,3

9,2

10,5

10,3

11,3

10,6

Ekim

10,5

8,4

8,3

9,1

10,4

10,5

11,8

10,3

Kasım

10,2

8,4

8,6

9,3

10,7

10,5

12,1

10,3

Aralık

10,6

9

9,3

9,6

10,9

10,8

12,7

10,4

Yıllık

11,1

9,1

8,4

9

9,9

10,3

10,9

10,9

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
iş gücü istatistikleri işsizlik oranı TÜİK

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