İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 88 bin kişilik artışla 3 milyon 531 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 10,8 oldu.
İşsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre ise 0,6 puan arttı.
Temmuz ayında tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puan gerileyerek yüzde 19,9 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,1 puan yükselerek yüzde 11 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018Ocak
13,6
11,1
9,3
9,7
10,3
11,3
11,1
13
10,8Şubat
13,5
10,7
9,6
9,7
10,2
11,2
10,9
12,6
10,6Mart
12,8
10,1
9,1
9,4
9,7
10,6
10,1
11,7
10,1Nisan
11,3
9,3
8,2
8,7
9
9,6
9,3
10,5
9,6Mayıs
10,3
8,9
7,6
8,2
8,8
9,3
9,4
10,2
9,7 Haziran
9,9
8,7
7,3
8,1
9,1
9,6
10,2
10,2
10,2Temmuz
9,9
8,6
7,6
8,6
9,8
9,8
10,7
10,7
10,8Ağustos
10,6
8,5
8
9
10,1
10,1
11,3
10,6
Eylül
10,6
8,2
8,3
9,2
10,5
10,3
11,3
10,6
Ekim
10,5
8,4
8,3
9,1
10,4
10,5
11,8
10,3
Kasım
10,2
8,4
8,6
9,3
10,7
10,5
12,1
10,3
Aralık
10,6
9
9,3
9,6
10,9
10,8
12,7
10,4
Yıllık
11,1
9,1
8,4
9
9,9
10,3
10,9
10,9
(Sürecek)
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