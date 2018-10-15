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İş gücü istatistikleri (1)

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 10:18 | Son Güncelleme

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8 oldu - Söz konusu dönemde işsiz sayısı 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişi olarak kaydedildi - Temmuzda genç işsizlik oranı 1,2 puan gerileyerek yüzde 19,9'a düştü

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 88 bin kişilik artışla 3 milyon 531 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 10,8 oldu.

İşsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre ise 0,6 puan arttı.

Temmuz ayında tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puan gerileyerek yüzde 19,9 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,1 puan yükselerek yüzde 11 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018Ocak

13,6

11,1

9,3

9,7

10,3

11,3

11,1

13

10,8Şubat

13,5

10,7

9,6

9,7

10,2

11,2

10,9

12,6

10,6Mart

12,8

10,1

9,1

9,4

9,7

10,6

10,1

11,7

10,1Nisan

11,3

9,3

8,2

8,7

9

9,6

9,3

10,5

9,6Mayıs

10,3

8,9

7,6

8,2

8,8

9,3

9,4

10,2

9,7 Haziran

9,9

8,7

7,3

8,1

9,1

9,6

10,2

10,2

10,2Temmuz

9,9

8,6

7,6

8,6

9,8

9,8

10,7

10,7

10,8Ağustos

10,6

8,5

8

9

10,1

10,1

11,3

10,6

Eylül

10,6

8,2

8,3

9,2

10,5

10,3

11,3

10,6

Ekim

10,5

8,4

8,3

9,1

10,4

10,5

11,8

10,3

Kasım

10,2

8,4

8,6

9,3

10,7

10,5

12,1

10,3

Aralık

10,6

9

9,3

9,6

10,9

10,8

12,7

10,4

Yıllık

11,1

9,1

8,4

9

9,9

10,3

10,9

10,9

(Sürecek)

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iş gücü istatistikleri işsizlik temmuz Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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