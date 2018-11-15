FİNANS

İş gücü istatistikleri (1)

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 10:11 | Son Güncelleme

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 11,1 oldu - Söz konusu dönemde işsiz sayısı 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişi olarak kaydedildi - Ağustosta genç işsizlik oranı 0,2 puan yükselerek yüzde 20,8 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 11,1 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 266 bin kişilik artışla 3 milyon 670 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,5 puan yükselerek yüzde 11,1 oldu.

İşsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre ise 0,3 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 13,2 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 20,8 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,6 puan yükselerek yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018Ocak

13,6

11,1

9,3

9,7

10,3

11,3

11,1

13

10,8Şubat

13,5

10,7

9,6

9,7

10,2

11,2

10,9

12,6

10,6Mart

12,8

10,1

9,1

9,4

9,7

10,6

10,1

11,7

10,1Nisan

11,3

9,3

8,2

8,7

9

9,6

9,3

10,5

9,6Mayıs

10,3

8,9

7,6

8,2

8,8

9,3

9,4

10,2

9,7 Haziran

9,9

8,7

7,3

8,1

9,1

9,6

10,2

10,2

10,2Temmuz

9,9

8,6

7,6

8,6

9,8

9,8

10,7

10,7

10,8Ağustos

10,6

8,5

8

9

10,1

10,1

11,3

10,6

11,1Eylül

10,6

8,2

8,3

9,2

10,5

10,3

11,3

10,6

Ekim

10,5

8,4

8,3

9,1

10,4

10,5

11,8

10,3

Kasım

10,2

8,4

8,6

9,3

10,7

10,5

12,1

10,3

Aralık

10,6

9

9,3

9,6

10,9

10,8

12,7

10,4

Yıllık

11,1

9,1

8,4

9

9,9

10,3

10,9

10,9

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ününü ikiye katladı! Kilosu 600 TL'ye ulaştıCumhurbaşkanı Erdoğan ününü ikiye katladı! Kilosu 600 TL'ye ulaştı
Savunma ve Havacılık Sanayi’de 10 ayda 1.5 milyar dolar ihracatSavunma ve Havacılık Sanayi’de 10 ayda 1.5 milyar dolar ihracat
‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iş gücü istatistikleri TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Moody’s’den Türkiye için büyüme tahmini!

Moody’s’den Türkiye için büyüme tahmini!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY büyüyen filosu ve yeni uçakları için pilot arıyor

THY büyüyen filosu ve yeni uçakları için pilot arıyor

Alternatif Bank yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 41 büyüdü

Alternatif Bank yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 41 büyüdü

Şirket yönetimlerine 'dijital katılım' dönemi

Şirket yönetimlerine 'dijital katılım' dönemi

Savunma ve Havacılık Sanayi’de 10 ayda 1.5 milyar dolar ihracat

Savunma ve Havacılık Sanayi’de 10 ayda 1.5 milyar dolar ihracat

‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı

‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı

Gurme Fuarı'nın açılışında kurdele yerine peynir kesildi

Gurme Fuarı'nın açılışında kurdele yerine peynir kesildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.