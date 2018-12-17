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İş gücü istatistikleri (1)

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 10:17 | Son Güncelleme

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artışla yüzde 11,4 oldu - Söz konusu dönemde işsiz sayısı 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin kişi olarak kaydedildi - Eylülde genç işsizlik oranı 1,6 puan yükselerek yüzde 21,6 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 11,4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 330 bin kişilik artışla 3 milyon 749 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,8 puan yükselerek yüzde 11,4 oldu.

İşsizlik oranı eylülde bir önceki aya göre ise 0,3 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 13,5 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 21,6 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,9 puan yükselerek yüzde 11,7 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018Ocak

13,6

11,1

9,3

9,7

10,3

11,3

11,1

13

10,8Şubat

13,5

10,7

9,6

9,7

10,2

11,2

10,9

12,6

10,6Mart

12,8

10,1

9,1

9,4

9,7

10,6

10,1

11,7

10,1Nisan

11,3

9,3

8,2

8,7

9

9,6

9,3

10,5

9,6Mayıs

10,3

8,9

7,6

8,2

8,8

9,3

9,4

10,2

9,7 Haziran

9,9

8,7

7,3

8,1

9,1

9,6

10,2

10,2

10,2Temmuz

9,9

8,6

7,6

8,6

9,8

9,8

10,7

10,7

10,8Ağustos

10,6

8,5

8

9

10,1

10,1

11,3

10,6

11,1Eylül

10,6

8,2

8,3

9,2

10,5

10,3

11,3

10,6

11,4Ekim

10,5

8,4

8,3

9,1

10,4

10,5

11,8

10,3

Kasım

10,2

8,4

8,6

9,3

10,7

10,5

12,1

10,3

Aralık

10,6

9

9,3

9,6

10,9

10,8

12,7

10,4

Yıllık

11,1

9,1

8,4

9

9,9

10,3

10,9

10,9

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Eylül iş gücü istatistikleri TÜİK

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