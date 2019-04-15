İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 3,9 puan artarak yüzde 14,7'ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 259 bin kişilik artışla 4 milyon 668 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 3,9 puan yükselerek yüzde 14,7 oldu.

İşsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre 1,2 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 4,1 puanlık artışla yüzde 16,8 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 6,8 puan yükselerek yüzde 26,7 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 3,9 puan artışla yüzde 15 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8 14,7 Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6 Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1 Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6 Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7 Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2 10,2 Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7 10,8 Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6 11,1 Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6 11,4 Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3 11,6 Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3 12,3 Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4 13,5 Yıllık 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9 11 (Sürecek)

